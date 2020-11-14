Погода в Украине в воскресенье, 15 ноября, будет прохладной и облачной. Жителям центральных и северных областей синоптики пообещали осадки.

В большинстве регионов Украины зонтики все же не понадобятся. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Следует подумать о дождевиках жителям Житомирской, Винницкой, Киевской, Полтавской, а также Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областей.

В Киеве в субботу и воскресенье будет облачно, то немного покапает и, возможно, даже полетает. Но пока ничего особенного,

– написала синоптикиня Наталья Диденко в фейсбуке.

Теплее всего будет на западе и на юге Украины. Здесь днем ​​столбики термометров поднимутся до +7...+10 градусов. Наиболее холодно – в восточных областях, всего +2...+4, а ночью здесь может быть даже мороз.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 15 ноября

Ужгород – +7...+9

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +8...+10

Николаев – +7...+9

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +4...+6

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +5...+7

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +6...+8



Прогноз погоды в Украине на 15 ноября / Данные Укргидрометцентра