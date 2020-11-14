Прогноз погоды на 15 ноября: Украину накроют облака, местами – дождь
Погода в Украине в воскресенье, 15 ноября, будет прохладной и облачной. Жителям центральных и северных областей синоптики пообещали осадки.
В большинстве регионов Украины зонтики все же не понадобятся. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Следует подумать о дождевиках жителям Житомирской, Винницкой, Киевской, Полтавской, а также Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областей.
В Киеве в субботу и воскресенье будет облачно, то немного покапает и, возможно, даже полетает. Но пока ничего особенного,
– написала синоптикиня Наталья Диденко в фейсбуке.
Теплее всего будет на западе и на юге Украины. Здесь днем столбики термометров поднимутся до +7...+10 градусов. Наиболее холодно – в восточных областях, всего +2...+4, а ночью здесь может быть даже мороз.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 15 ноября
Ужгород – +7...+9
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +6...+8
Винница – +6...+8
Одесса – +8...+10
Николаев – +7...+9
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +4...+6
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +5...+7
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +6...+8
Прогноз погоды в Украине на 15 ноября / Данные Укргидрометцентра
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