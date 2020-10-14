Погода в Украине в четверг, 15 октября, по-прежнему будет солнечной и довольно теплой для почти всех регионов страны. Только в трех крайних западных областях – Закарпатской, Львовской и Волынской – дождливо, а температура будет ощутимо прохладнее.

На Западе дождливо только в течение дня, а температура немного поднимется до + 12...+14 градусов. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

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Уже начиная с Ивано-Франковской области и ближе к центру будет ощутимо теплее – +14...+19 градусов. Еще теплее в центре и на востоке – +16...+20 градусов.

Как и обычно, теплее всего будет на юге – +19...+24 градуса. В других регионах, кроме трех крайних западных, осадков в течение суток не ожидается. Впрочем, как и прежде "будет гулять" ощутимый осенний ветерок со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве осадков также не следует ожидать. Температура воздуха останется на комфортных показателях в +16...+18 градусов. Ночью несколько прохладнее – + 7...+9 градусов.

Температура воздуха в городах Украины в четверг, 15 октября:

Ужгород – +12 ... +14

Львов – +12 ... +14

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14 ... +16

Черновцы – +16 ... +18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +12 ... +14

Ровно – +15...+17

Житомир – +15 ... +17

Винница – +17 ... +19

Одесса – +19 ... +21

Николаев – +20 ... +22

Херсон – +19 ... +21

Симферополь – +22 ... +24

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17 ... +19

Чернигов – +16 ... +18

Сумы – +16 ... +18

Полтава – +18 ... +20

Днепр – +18 ... +20

Запорожье – +19...+21

Донецк – +18 ... +20

Луганск – +18...+20

Харьков – +17 ... +19

Киев – +16 ... +18

Прогноз погоды на четверг, 15 октября, от Укргидрометцентра