Прогноз погоды на 15 октября: бабье лето пока не планирует отступать
Погода в Украине в четверг, 15 октября, по-прежнему будет солнечной и довольно теплой для почти всех регионов страны. Только в трех крайних западных областях – Закарпатской, Львовской и Волынской – дождливо, а температура будет ощутимо прохладнее.
На Западе дождливо только в течение дня, а температура немного поднимется до + 12...+14 градусов. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
Стоит увидеть В Украине выпавший первый снег: фото и видео
Уже начиная с Ивано-Франковской области и ближе к центру будет ощутимо теплее – +14...+19 градусов. Еще теплее в центре и на востоке – +16...+20 градусов.
Как и обычно, теплее всего будет на юге – +19...+24 градуса. В других регионах, кроме трех крайних западных, осадков в течение суток не ожидается. Впрочем, как и прежде "будет гулять" ощутимый осенний ветерок со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве осадков также не следует ожидать. Температура воздуха останется на комфортных показателях в +16...+18 градусов. Ночью несколько прохладнее – + 7...+9 градусов.
Температура воздуха в городах Украины в четверг, 15 октября:
Ужгород – +12 ... +14
Львов – +12 ... +14
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14 ... +16
Черновцы – +16 ... +18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +12 ... +14
Ровно – +15...+17
Житомир – +15 ... +17
Винница – +17 ... +19
Одесса – +19 ... +21
Николаев – +20 ... +22
Херсон – +19 ... +21
Симферополь – +22 ... +24
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +17 ... +19
Чернигов – +16 ... +18
Сумы – +16 ... +18
Полтава – +18 ... +20
Днепр – +18 ... +20
Запорожье – +19...+21
Донецк – +18 ... +20
Луганск – +18...+20
Харьков – +17 ... +19
Киев – +16 ... +18