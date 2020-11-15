Прогноз погоды на 16 ноября: в Украине будет снежить
Погода в Украине в понедельник, 16 ноября, будет морозной и снежной. В некоторых регионах температура воздуха опустится ниже нуля. А вот на восток Украины придут лютые морозы, там днем будет до -5 градусов.
Зато теплее будет на Юге и Западе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На Западной Украине облачная погода будет держаться весь день. Утром будет падать дождь, но остальной день пройдет без осадков. Температура воздуха составит + 7...+9 градусов. На Востоке в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Синоптики прогнозируют сильный снег. Термометры там покажут -3...-5 градусов.
Север Украины будет в плену дождевых облаков вплоть до вечера, однако осадков не будет. Воздух там прогреется лишь до +1 ... +3 градусов. На Юге традиционно будет теплее. Правда, синоптики не исключают небольшой дождь в первой половине дня. Там столбики термометров покажут +6...+8 градусов.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +2...+4 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 16 ноября:
Ужгород – +7... + 9
Львов – + 7... + 9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +7... + 9
Черновцы – +7... + 9
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – + 6... + 8
Ровно – + 6... + 8
Житомир – + 4... + 6
Винница – + 5 ... +7
Одесса – + 7... + 9
Николаев – + 5 ... +7
Херсон – + 4... + 6
Симферополь – + 6... + 8
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3... + 5
Чернигов – +1... + 3
Сумы – -1...-3
Полтава – 0 ... +2
Днепр – -1...+1
Запорожье – +1... + 3
Донецк – 0...-2
Луганск – -5...-7
Харьков – -3...-5
Киев – +2... + 4
Прогноз погоды в Украине на 16 ноября / Фото Укргидрометцентра
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