Погода в Украине в понедельник, 16 ноября, будет морозной и снежной. В некоторых регионах температура воздуха опустится ниже нуля. А вот на восток Украины придут лютые морозы, там днем будет до -5 градусов.

Зато теплее будет на Юге и Западе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине облачная погода будет держаться весь день. Утром будет падать дождь, но остальной день пройдет без осадков. Температура воздуха составит + 7...+9 градусов. На Востоке в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Синоптики прогнозируют сильный снег. Термометры там покажут -3...-5 градусов.

Север Украины будет в плену дождевых облаков вплоть до вечера, однако осадков не будет. Воздух там прогреется лишь до +1 ... +3 градусов. На Юге традиционно будет теплее. Правда, синоптики не исключают небольшой дождь в первой половине дня. Там столбики термометров покажут +6...+8 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +2...+4 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 16 ноября:

Ужгород – +7... + 9

Львов – + 7... + 9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7... + 9

Черновцы – +7... + 9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – + 6... + 8

Ровно – + 6... + 8

Житомир – + 4... + 6

Винница – + 5 ... +7

Одесса – + 7... + 9

Николаев – + 5 ... +7

Херсон – + 4... + 6

Симферополь – + 6... + 8

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3... + 5

Чернигов – +1... + 3

Сумы – -1...-3

Полтава – 0 ... +2

Днепр – -1...+1

Запорожье – +1... + 3

Донецк – 0...-2

Луганск – -5...-7

Харьков – -3...-5

Киев – +2... + 4



Прогноз погоды в Украине на 16 ноября / Фото Укргидрометцентра