Прогноз погоды на 16 октября: запад затянет дождями, а на востоке еще будет царить бабье лето
Погода в Украине в пятницу, 16 октября, будет очень разной для западных и восточных регионов. Так, часть Украины будут заливать дожди, будет прохладно, а на другой – будет сиять солнце, термометры будут показывать больше +20 градусов.
Осадки охватят не только западные области, но и северные. Впрочем, они будут умеренными, лишь в Карпатах могут усилиться. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинская синоптик Наталья Диденко.
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Восток и юг 16 октября останутся в сухой погоде, лишь на Харьковщине есть вероятность небольшого дождя. На юге, востоке, во многих центральных областях еще удержится теплая погода,
– подчеркнула она.
Теплее всего будет в Крыму. Там воздух прогреется до +22...+24 градусов.
Холодное всего – на Волыни, там ожидается всего +9...+11 градусов.
Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве 16 октября уже также будет свежее, днем около +13...+15 градусов, есть вероятность дождя.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 16 октября:
Ужгород – +13...+15
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +9...+11
Ровно – +10...+12
Житомир – +12...+14
Винница – +16...+18
Одесса – +21...+23
Николаев – +21...+23
Херсон – +21...+23
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +14...+16
Суммы – +14...+16
Полтава – +19...+21
Днепр – +20...+22
Запорожье – +21...+23
Донецк – +20...+22
Луганск – +21...+23
Харьков – +20...+22
Киев – +13...+15
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 16 октября, от Укргидрометцентра