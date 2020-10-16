Погода в Украине в пятницу, 16 октября, будет очень разной для западных и восточных регионов. Так, часть Украины будут заливать дожди, будет прохладно, а на другой – будет сиять солнце, термометры будут показывать больше +20 градусов.

Осадки охватят не только западные области, но и северные. Впрочем, они будут умеренными, лишь в Карпатах могут усилиться. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинская синоптик Наталья Диденко.

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Восток и юг 16 октября останутся в сухой погоде, лишь на Харьковщине есть вероятность небольшого дождя. На юге, востоке, во многих центральных областях еще удержится теплая погода,

– подчеркнула она.

Теплее всего будет в Крыму. Там воздух прогреется до +22...+24 градусов.

Холодное всего – на Волыни, там ожидается всего +9...+11 градусов.

Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Обратите внимание! 16 октября в восточных областях, большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 16 октября уже также будет свежее, днем ​​около +13...+15 градусов, есть вероятность дождя.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 16 октября:

Ужгород – +13...+15

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +9...+11

Ровно – +10...+12

Житомир – +12...+14

Винница – +16...+18

Одесса – +21...+23

Николаев – +21...+23

Херсон – +21...+23

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +14...+16

Суммы – +14...+16

Полтава – +19...+21

Днепр – +20...+22

Запорожье – +21...+23

Донецк – +20...+22

Луганск – +21...+23

Харьков – +20...+22

Киев – +13...+15



Прогноз погоды в Украине на пятницу, 16 октября, от Укргидрометцентра