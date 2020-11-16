Погода в Украине во вторник, 17 ноября, будет разной в отдельных регионах государства. Так, на Западе будет еще тепло, столбики термометров будут достигать даже +10 градусов.

Впрочем, Север, Восток и Центр государства остудят первые морозы. Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Теплее всего будет на Закарпатье, Львовщине, Волыни и Ровенщине. Там воздух прогреется до +8... + 10 градусов.

Холоднее всего будет на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Там столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов.

Снег может выпасть на Житомирщине, Киевщине, Донетчине и Луганщине. А вот дожди следует ожидать на Западе, а также на Житомирщине, Винничине и Одесщине.

Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров за секунду.

Обратите внимание! В течение суток 17 ноября в восточных областях на дорогах гололедица, и уровень опасности, желтый.

В Киеве синоптики обещают от -1 до +1 градуса, может снежить.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 17 ноября:

Ужгород – + 8 ... +10

Львов – + 8 ... +10

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – + 6... + 8

Черновцы – + 6... + 8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – + 8 ... +10

Ровно – + 8 ... +10

Житомир – +1... + 3

Винница – +3... + 5

Одесса – + 8 ... +10

Николаев – +1... + 3

Херсон – +1... + 3

Симферополь – + 6... + 8

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1... + 3

Чернигов – 0 ... +2

Сумы – -1 ... +1

Полтава – 0 ... +2

Днепр – +1... + 3

Запорожье - +1... + 3

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -1...-3

Киев – -1 ... +1



Прогноз погоды на вторник, 17 ноября, от Укргидрометцентра