Погода в Украине в субботу, 17 октября, будет прохладной и дождливой. Кое-где сильные ветры приблизятся к штормовым отметкам.

Холоднее всего будет на Западе. Днем воздух прогреется лишь до + 9...+14 градусов. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Если вы завтра хотите выгулять свой белый костюм, нежно-бирюзовые новые спортивки или кремовые замшевые туфли, полезть чего-то на крышу или повыкладывать на улице ковры, отложите это на попозже,

– написала Диденко.

В центральной части Украины температура поднимется до +15...+20 градусов. А вот жители Востока смогут насладиться почти летними + 18...+ 23 градусами.

Жителям Киева придется привыкать к действительно осеннему холоду: днем температура воздуха составит всего +11...+13 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 17 октября:

Ужгород – +14...+16

Львов – + 7...+9

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +10 ... +12

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +8 ... +10

Ровно – + 8 ... +10

Житомир – + 9 ... +11

Винница – +12 ... +14

Одесса – +19 ... +21

Николаев – +19 ... +21

Херсон – + 22...+24

Симферополь – + 22...+24

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +15 ... +17

Чернигов – +11 ... +13

Сумы – +13 ... +15

Полтава – +17...+19

Днепр – + 20...+22

Запорожье – + 21...+23

Донецк – + 21...+23

Луганск – +22 ... +24

Харьков – +20 ... +22

Киев – +11 ... +13



Прогноз погоды на субботу, 17 октября, от Укргидрометцентра