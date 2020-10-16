Прогноз погоды на 17 октября: Украину накроют ливни, солнечно будет только на востоке
Погода в Украине в субботу, 17 октября, будет прохладной и дождливой. Кое-где сильные ветры приблизятся к штормовым отметкам.
Холоднее всего будет на Западе. Днем воздух прогреется лишь до + 9...+14 градусов. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает синоптик Наталья Диденко.
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Если вы завтра хотите выгулять свой белый костюм, нежно-бирюзовые новые спортивки или кремовые замшевые туфли, полезть чего-то на крышу или повыкладывать на улице ковры, отложите это на попозже,
– написала Диденко.
В центральной части Украины температура поднимется до +15...+20 градусов. А вот жители Востока смогут насладиться почти летними + 18...+ 23 градусами.
Жителям Киева придется привыкать к действительно осеннему холоду: днем температура воздуха составит всего +11...+13 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 17 октября:
Ужгород – +14...+16
Львов – + 7...+9
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +10 ... +12
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +8 ... +10
Ровно – + 8 ... +10
Житомир – + 9 ... +11
Винница – +12 ... +14
Одесса – +19 ... +21
Николаев – +19 ... +21
Херсон – + 22...+24
Симферополь – + 22...+24
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +15 ... +17
Чернигов – +11 ... +13
Сумы – +13 ... +15
Полтава – +17...+19
Днепр – + 20...+22
Запорожье – + 21...+23
Донецк – + 21...+23
Луганск – +22 ... +24
Харьков – +20 ... +22
Киев – +11 ... +13