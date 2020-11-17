Погода в Украине 18 ноября будет солнечной и не дождливой. В то же время в части регионов столбик термометра опустится ниже нуля. Зато на западе синоптики прогнозируют тепло.

На востоке Украины будет холоднее всего. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях Украины весь день будет солнечно и тепло. Температура воздуха составит +8...+11 градусов. В то же время на Востоке синоптики прогнозируют мороз и солнце. Столбик термометра опустится до -1...-3.

На Юге страны будет относительно теплее. Воздух прогреется до +2...+8 градусов. В северных областях синоптики прогнозируют солнце и 0...+2 градуса.

В Киеве погода будет солнечной, но прохладной. Температура воздуха максимально прогреется до 0...+2 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 18 ноября:

Ужгород – +8...+10

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8 ...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +4...+6

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -1...-3

Киев – 0...2



Прогноз погоды на 18 ноября / Карта Укргидрометцентра