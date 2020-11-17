Прогноз погоды на 18 ноября: в Украине будет солнечно и морозно
Погода в Украине 18 ноября будет солнечной и не дождливой. В то же время в части регионов столбик термометра опустится ниже нуля. Зато на западе синоптики прогнозируют тепло.
На востоке Украины будет холоднее всего. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях Украины весь день будет солнечно и тепло. Температура воздуха составит +8...+11 градусов. В то же время на Востоке синоптики прогнозируют мороз и солнце. Столбик термометра опустится до -1...-3.
На Юге страны будет относительно теплее. Воздух прогреется до +2...+8 градусов. В северных областях синоптики прогнозируют солнце и 0...+2 градуса.
В Киеве погода будет солнечной, но прохладной. Температура воздуха максимально прогреется до 0...+2 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 18 ноября:
Ужгород – +8...+10
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8 ...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – 0...+2
Винница – +1...+3
Одесса – +4...+6
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – 0...+2
Донецк – -1...-3
Луганск – -1...-3
Харьков – -1...-3
Киев – 0...2
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