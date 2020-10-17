В воскресенье, 19 октября, в Украине станет холоднее. На большинстве территории страны будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых регионах будет дождливо.

Какой будет погода в воскресенье

Днем не стоит ожидать существенных осадков, однако на Севере дождливо ночью. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Ночной дождь прогнозируют также на Западе. Например, во Львовской, Волынской, Закарпатской и Ивано-Франковской области. Кстати, в западных областях будет холоднее всего. Столбцы термометров опустятся до + 8... + 10 градусов.

На Юге осадков не будет. К тому же в этих регионах прогнозируют самую теплую погоду. Температура воздуха будет колебаться в пределах + 16... + 19 градусов.

Теплом еще смогут порадоваться и жители Востока - + 16... + 18 градусов. Правда, на Донбассе, Луганщине и Харьковщине ночью может быть дождь.

Как информирует в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, в Центре Украины тоже могут пройти дожди с грозами. По ее словам, такую погоду повлечет циклон.

В Киеве прогнозируют пасмурную погоду, температура воздуха составит + 9... + 11 градусов. Ночью в столице будет дождь.

К слову, средняя скорость ветра в Украине будет достигать 5 - 10 метров в секунду.

Температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 18 октября:

Ужгород – + 10... + 12

Львов – + 8... + 10

Ивано-Франковск – + 8... + 10

Тернополь – + 9... + 11

Черновцы – + 9... + 11

Хмельницкий – + 9... + 11

Луцк – + 9... + 11

Равное – + 9... + 11

Житомир – + 9... + 11

Винница – + 11... + 13

Одесса – + 16... + 18

Николаев – + 16... + 18

Херсон – + 17... + 19

Симферополь – + 17... + 19

Кропивницкий – + 12... + 14

Черкассы – + 11... + 13

Чернигов – + 10... + 12

Сумы – + 10... + 12

Полтава – + 11... + 13

Днепр – + 13... + 15

Запорожье – + 17... + 19

Донецк – + 17... + 19

Луганск – + 16... + 18

Харьков – + 16... + 18

Киев – + 9... + 11



Прогноз погоды на воскресенье, 18 октября/Карта Укргидрометцентра