Прогноз погоды на 18 октября: в большинстве регионов Украины – дожди и холод
В воскресенье, 19 октября, в Украине станет холоднее. На большинстве территории страны будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых регионах будет дождливо.
Какой будет погода в воскресенье
Днем не стоит ожидать существенных осадков, однако на Севере дождливо ночью. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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- Ночной дождь прогнозируют также на Западе. Например, во Львовской, Волынской, Закарпатской и Ивано-Франковской области. Кстати, в западных областях будет холоднее всего. Столбцы термометров опустятся до + 8... + 10 градусов.
- На Юге осадков не будет. К тому же в этих регионах прогнозируют самую теплую погоду. Температура воздуха будет колебаться в пределах + 16... + 19 градусов.
- Теплом еще смогут порадоваться и жители Востока - + 16... + 18 градусов. Правда, на Донбассе, Луганщине и Харьковщине ночью может быть дождь.
- Как информирует в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, в Центре Украины тоже могут пройти дожди с грозами. По ее словам, такую погоду повлечет циклон.
В Киеве прогнозируют пасмурную погоду, температура воздуха составит + 9... + 11 градусов. Ночью в столице будет дождь.
К слову, средняя скорость ветра в Украине будет достигать 5 - 10 метров в секунду.
Температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 18 октября:
Ужгород – + 10... + 12
Львов – + 8... + 10
Ивано-Франковск – + 8... + 10
Тернополь – + 9... + 11
Черновцы – + 9... + 11
Хмельницкий – + 9... + 11
Луцк – + 9... + 11
Равное – + 9... + 11
Житомир – + 9... + 11
Винница – + 11... + 13
Одесса – + 16... + 18
Николаев – + 16... + 18
Херсон – + 17... + 19
Симферополь – + 17... + 19
Кропивницкий – + 12... + 14
Черкассы – + 11... + 13
Чернигов – + 10... + 12
Сумы – + 10... + 12
Полтава – + 11... + 13
Днепр – + 13... + 15
Запорожье – + 17... + 19
Донецк – + 17... + 19
Луганск – + 16... + 18
Харьков – + 16... + 18
Киев – + 9... + 11
Прогноз погоды на воскресенье, 18 октября/Карта Укргидрометцентра