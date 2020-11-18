Погода в Украине в четверг, 19 ноября, будет разной в зависимости от региона. В западных и северных областях прогнозируют ветры, даже штормовые. Зато на востоке ожидают морозы. А на дорогах местами возможна гололедица.

Синоптическую ситуацию в Украине 19 ноября будет определять антициклон Thodo. А это значит, что существенных осадков не будет, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Однако с севера Европы и северо-запада идет другая воздушная масса. В результате на западе и юге ожидают сильные ветры, даже штормовые. Будет дуть также в Крыму на Приазовье.

Температура воздуха в большинстве областей днем составит 0...+5 градусов, ночью до -5 градусов. Однако в восточных областях будет значительно холоднее – до -5 градусов днем и -7...-13 градусов ночью. Зато на западе - +5...+10 градусов днем и -1...+3 градуса ночью.

На дорогах местами будет скользко, местами гололедица.

В Киеве ожидают сухую и ветреную погоду. Ночью 0 ... -2 градуса, а днем +2 +3 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 19 ноября:

Ужгород – +7... +9

Львов – +7... +9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +6... +8

Черновцы – +6... +8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6... +8

Ровно – +6... +8

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +4... +6

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2... +4

Чернигов – +2... +4

Сумы – +2... +4

Полтава – +1... +3

Днепр – +1... +3

Запорожье – +2... +4

Донецк – -1...-3

Луганск – -2...-4

Харьков – -1...-3

Киев – +2... +4



Прогноз погоды на 19 ноября / Карта Укргидрометцентра