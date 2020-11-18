Прогноз погоды на 19 ноября: на востоке будет мороз, на западе и юге – штормовой ветер
Погода в Украине в четверг, 19 ноября, будет разной в зависимости от региона. В западных и северных областях прогнозируют ветры, даже штормовые. Зато на востоке ожидают морозы. А на дорогах местами возможна гололедица.
Синоптическую ситуацию в Украине 19 ноября будет определять антициклон Thodo. А это значит, что существенных осадков не будет, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Однако с севера Европы и северо-запада идет другая воздушная масса. В результате на западе и юге ожидают сильные ветры, даже штормовые. Будет дуть также в Крыму на Приазовье.
Температура воздуха в большинстве областей днем составит 0...+5 градусов, ночью до -5 градусов. Однако в восточных областях будет значительно холоднее – до -5 градусов днем и -7...-13 градусов ночью. Зато на западе - +5...+10 градусов днем и -1...+3 градуса ночью.
На дорогах местами будет скользко, местами гололедица.
В Киеве ожидают сухую и ветреную погоду. Ночью 0 ... -2 градуса, а днем +2 +3 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 19 ноября:
Ужгород – +7... +9
Львов – +7... +9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +6... +8
Черновцы – +6... +8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +6... +8
Ровно – +6... +8
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +4... +6
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2... +4
Чернигов – +2... +4
Сумы – +2... +4
Полтава – +1... +3
Днепр – +1... +3
Запорожье – +2... +4
Донецк – -1...-3
Луганск – -2...-4
Харьков – -1...-3
Киев – +2... +4
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