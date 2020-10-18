Погода в Украине в понедельник, 19 октября, будет все больше намекать на приближение зимы. Хотя первая половина осени выдалась довольно теплой, температура воздуха все же начинает идти на спад. Но солнце тем временем продолжит радовать украинцев своими нежными лучами.

Самой низкой будет температура воздуха на западе, севере и в центре страны – +8...+11 градусов. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

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Здесь ночью температура будет максимально близкой к нулю – + 3...+6 градусов. Ощутимо теплее будет на востоке – +12...+ 16 градусов в течение дня.

Еще теплее будет на юге, который, похоже, не собирается отпускать осень – +14...+17 градусов. В Крыму до сих пор сравнительно теплыми будут даже ночи – в среднем +10 градусов.

В Киеве погода будет такой же, как и в воскресенье. Температура воздуха останется на отметках +9...+11 градусов. Только сильный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду будет донимать киевлян, как и жителям всех других регионов страны.

Температура воздуха в городах Украины в понедельник, 19 октября:

Ужгород – + 8 ... +10

Львов – + 8 ... +10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – + 9 ... +11

Черновцы – + 9 ... +11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – + 8 ... +10

Ровно – + 8...+10

Житомир – + 8 ... +10

Винница – + 9 ... +11

Одесса – +14 ... +16

Николаев – +14 ... +16

Херсон – +14 ... +16

Симферополь – +15 ... +17

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – + 9 ... +11

Чернигов – + 9 ... +11

Сумы – + 9 ... +11

Полтава – + 9 ... +11

Днепр – +11 ... +13

Запорожье – +14 ... +16

Донецк – +14 ... +16

Луганск – +12 ... +14

Харьков – +13 ... +15

Киев – + 9 ... +11



Прогноз погоды на понедельник, 19 октября, от Укргидрометцентра