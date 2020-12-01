Погода в Украине в среду, 2 декабря, будет в основном морозной. Правда, на юге температура будет держаться выше 0 градусов. Во многих областях будет падать снег или мокрый снег.

Прогноз на 2 декабря от Натальи Диденко

В среду снег и мокрый снег ожидают на севере, в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма. Об этом Наталья Диденко написала в фейсбуке.

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Кроме того, по ее словам, к осадкам будет присоединяться налипание мокрого снега и гололед. В большинстве областей Украины на дорогах и тротуарах, или там, где это называется дорогой или тротуаром – гололедица.

При этом на востоке существенные осадки маловероятны, а в западных областях вообще будет преобладать сухая, даже местами солнечная погода.

Температура воздуха днем составит от 2 градусов мороза до 2 тепла, на крайнем юге – до 2-5 градусов тепла. Ветер будет восточного направления, умеренный, в восточной части будет усиливаться до штормового.

Погода в Киеве

В столице среда будет облачной и влажной. Периодический будет падать небольшой снег или мокрый снег.

Температура днем будет держаться в районе нуля градусов. Ветер будет несильным, а влажная погода дополнительно будет способствовать зависанию в воздухе промышленных Дымов и автомобильных примесей.

Что говорят о погоде на 2 декабря в Укргидрометцентре

В Украинском гидрометцентре прогнозируют солнечную погоду на Западе в Винницкую и Житомирской области, а также на Донбассе с Харьковщиной. В этих регионах температура будет держаться на уровне -1...+1 градусов.

В остальных областях выпадет снег или снег с дождем, в южных областях – просто дождь. Столбики термометров опустятся до -1 градуса на севере, востоке и в центре. А на юге и на Запорожье температура поднимется в среднем до 5 градусов тепла.

Ветер будет дуть в юго-восточном направлении на западе, северо-восточном – в центре и на востоке и в восточном – на юге. Во всех случаях его скорость составит 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 2 декабря

Ужгород – +1...+3

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1... – 3

Тернополь – 0... – 2

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +3...+5

Николаев – + 2...+4

Херсон – +4...+6

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1... – 3

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – +4...+6

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1

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Прогноз погоды в Украине на 2 декабря / данные Укргидрометцентра