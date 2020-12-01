Прогноз погоды на 2 декабря: по Украине ударят легкие морозы, кое-где выпадет снег
Погода в Украине в среду, 2 декабря, будет в основном морозной. Правда, на юге температура будет держаться выше 0 градусов. Во многих областях будет падать снег или мокрый снег.
Прогноз на 2 декабря от Натальи Диденко
В среду снег и мокрый снег ожидают на севере, в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма. Об этом Наталья Диденко написала в фейсбуке.
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Кроме того, по ее словам, к осадкам будет присоединяться налипание мокрого снега и гололед. В большинстве областей Украины на дорогах и тротуарах, или там, где это называется дорогой или тротуаром – гололедица.
При этом на востоке существенные осадки маловероятны, а в западных областях вообще будет преобладать сухая, даже местами солнечная погода.
Температура воздуха днем составит от 2 градусов мороза до 2 тепла, на крайнем юге – до 2-5 градусов тепла. Ветер будет восточного направления, умеренный, в восточной части будет усиливаться до штормового.
Погода в Киеве
В столице среда будет облачной и влажной. Периодический будет падать небольшой снег или мокрый снег.
Температура днем будет держаться в районе нуля градусов. Ветер будет несильным, а влажная погода дополнительно будет способствовать зависанию в воздухе промышленных Дымов и автомобильных примесей.
Что говорят о погоде на 2 декабря в Укргидрометцентре
В Украинском гидрометцентре прогнозируют солнечную погоду на Западе в Винницкую и Житомирской области, а также на Донбассе с Харьковщиной. В этих регионах температура будет держаться на уровне -1...+1 градусов.
В остальных областях выпадет снег или снег с дождем, в южных областях – просто дождь. Столбики термометров опустятся до -1 градуса на севере, востоке и в центре. А на юге и на Запорожье температура поднимется в среднем до 5 градусов тепла.
Ветер будет дуть в юго-восточном направлении на западе, северо-восточном – в центре и на востоке и в восточном – на юге. Во всех случаях его скорость составит 7-12 метров в секунду.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 2 декабря
Ужгород – +1...+3
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1... – 3
Тернополь – 0... – 2
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +3...+5
Николаев – + 2...+4
Херсон – +4...+6
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1... – 3
Полтава – -1...+1
Днепр – 0...+2
Запорожье – +4...+6
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
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Прогноз погоды в Украине на 2 декабря / данные Укргидрометцентра
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