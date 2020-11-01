Прогноз погоды на 2 ноября: в Украине начинаются осенние дожди
В понедельник, 2 ноября, погода в Украине будет дождливой и прохладной. Солнце будет светить только на Западе. Температура воздуха прогреется максимально до +14 градусов.
Температура воздуха ночью и днем не будут слишком отличаться. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила украинская синоптик Наталья Диденко.
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2 ноября циклон, который крутился над всей Украиной и первый доказал нам, что поздняя осень все же пришла, сместится восточнее,
– заявила Диденко.
В течение дня воздух прогреется до +9...+14 градусов. Теплее всего будет на востоке Украины и в Крыму. Прохладное всего – на Закарпатье.
В Киеве 2 ноября дождливо, температура воздуха составит +8...+10 градусов. Синоптики не рекомендуют жителям столицы выходить из дома без зонтиков, иначе можно об этом горько пожалеть.
Температура воздуха в городах Украины в понедельник, 2 ноября:
Ужгород – + 9...+11
Львов – +10 ... +12
Ивано – Франковск – +9...+11
Тернополь – + 9...+11
Черновцы – + 9...+11
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – + 8...+10
Ровно – + 8...+10
Житомир – + 8...+10
Винница – + 9...+11
Одесса – +12 ... +14
Николаев – +10 ... +12
Херсон – +11 ... +13
Симферополь – +12 ... +14
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – + 8...+10
Чернигов – + 9...+11
Сумы – + 9...+11
Полтава – + 9...+11
Днепр – + 10...+12
Запорожье – +10...+12
Донецк – + 10...+12
Луганск – + 12...+14
Харьков – +12...+14
КИЕВ – + 8...+10
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