В понедельник, 2 ноября, погода в Украине будет дождливой и прохладной. Солнце будет светить только на Западе. Температура воздуха прогреется максимально до +14 градусов.

Температура воздуха ночью и днем не будут слишком отличаться. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила украинская синоптик Наталья Диденко.

Обратите внимание Карпаты засыпало снегом: сказочные фото

2 ноября циклон, который крутился над всей Украиной и первый доказал нам, что поздняя осень все же пришла, сместится восточнее,

– заявила Диденко.

В течение дня воздух прогреется до +9...+14 градусов. Теплее всего будет на востоке Украины и в Крыму. Прохладное всего – на Закарпатье.

В Киеве 2 ноября дождливо, температура воздуха составит +8...+10 градусов. Синоптики не рекомендуют жителям столицы выходить из дома без зонтиков, иначе можно об этом горько пожалеть.

Температура воздуха в городах Украины в понедельник, 2 ноября:

Ужгород – + 9...+11

Львов – +10 ... +12

Ивано – Франковск – +9...+11

Тернополь – + 9...+11

Черновцы – + 9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – + 8...+10

Ровно – + 8...+10

Житомир – + 8...+10

Винница – + 9...+11

Одесса – +12 ... +14

Николаев – +10 ... +12

Херсон – +11 ... +13

Симферополь – +12 ... +14

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – + 8...+10

Чернигов – + 9...+11

Сумы – + 9...+11

Полтава – + 9...+11

Днепр – + 10...+12

Запорожье – +10...+12

Донецк – + 10...+12

Луганск – + 12...+14

Харьков – +12...+14

КИЕВ – + 8...+10



Погода в Украине 2 ноября / Карта Укргидрометцентра