Прогноз погоды на 20 ноября: существенное похолодание, снег с дождем и гололед
Погода в Украине в пятницу, 20 ноября, будет холодной и не слишком приветливой. Причина этому – атмосферный фронт северного циклона, который накроет Украину.
Он осложнит ситуацию на дорогах Украины. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинская синоптик Наталья Диденко.
Актуально В Украине выпало до 8 сантиметров снега: в каких областях
По ее словам, антициклон принесет вместе с собой дождь и снег. А вот там, где будет мороз или ноль на термометре – будет гололед.
Эти осадки, правда, будут не везде. Наибольшая вероятность дождя и снега на севере, западе, местами в центре, кроме Днепра с районами. На востоке и на юге будет преимущественно сухо, лишь в Крыму и Приазовье влажность кое-где увеличится,
– уточнила Диденко.
Температура воздуха предполагается низкая: ночью от +3 до -4 градусов, в восточных областях местами до -6...-8 градусов, днем в Украине 0...+5 градусов, на востоке кое-где 0...-2 градуса.
Теплее всего будет в Крыму, там воздух прогреется до +5...+7 градусов. Холоднее всего – на Луганщине, там температура воздуха опустится до 0 ...– 2 градусов.
В Киеве 20 ноября ожидается дождь и снег, на дорогах гололед и плохая видимость. Температура до +1...+3 градусов.
Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 20 ноября:
Ужгород – +4...+6
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – +1...+3
Суммы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +2...+4
Донецк – -1...+1
Луганск – 0...-2
Харьков – -1...+1
Киев – +1...+3
Поделиться новостью