Погода в Украине в пятницу, 20 ноября, будет холодной и не слишком приветливой. Причина этому – атмосферный фронт северного циклона, который накроет Украину.

Он осложнит ситуацию на дорогах Украины. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинская синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, антициклон принесет вместе с собой дождь и снег. А вот там, где будет мороз или ноль на термометре – будет гололед.

Эти осадки, правда, будут не везде. Наибольшая вероятность дождя и снега на севере, западе, местами в центре, кроме Днепра с районами. На востоке и на юге будет преимущественно сухо, лишь в Крыму и Приазовье влажность кое-где увеличится,

– уточнила Диденко.

Температура воздуха предполагается низкая: ночью от +3 до -4 градусов, в восточных областях местами до -6...-8 градусов, днем ​​в Украине 0...+5 градусов, на востоке кое-где 0...-2 градуса.

Теплее всего будет в Крыму, там воздух прогреется до +5...+7 градусов. Холоднее всего – на Луганщине, там температура воздуха опустится до 0 ...– 2 градусов.

Обратите внимание! Там, где столбики термометров будут приближаться к нулю и ниже – гололед.

В Киеве 20 ноября ожидается дождь и снег, на дорогах гололед и плохая видимость. Температура до +1...+3 градусов.

Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 20 ноября:

Ужгород – +4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Суммы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...+1

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на пятницу, 20 ноября, от Укргидрометцентра