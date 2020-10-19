Прогноз погоды на 20 октября: туманы, холод и порывистый ветер
Погода в Украине во вторник, 20 октября, будет прохладной, однако малодождевой. Небольшие осадки возможны лишь на севере страны, а вот другие регионы будет студить антициклон.
Помогать ему в этом будет порывистый и сильный ветер, который будет усиливать ощущение холода. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, на Украину распространится холодная воздушная масса арктического происхождения. Ночью следует ожидать заморозков, днем температура воздуха тоже будет прохладной.
Так, теплее всего будет в Одесской области и в Крыму. Там воздух прогреется до +14...+16 градусов.
Холоднее всего, в свою очередь, будет в нескольких северных регионах. Так, на Волыни, Черниговщине и Сумщине термометры будут показывать не более +9...+11 градусов.
Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве – без осадков, воздух прогреется до +10...+12 градусов.
Погода в городах Украины во вторник, 20 октября:
Ужгород – +11...+13
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +9...+11
Ровно – +10...+12
Житомир – +10...+12
Винница – +10...+12
Одесса – +14...+16
Николаев – +12...+14
Херсон – +13...+15
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +9...+11
Суммы – +9...+11
Полтава – +11...+13
Днепр – +12...+14
Запорожье – +13...+15
Донецк – +11...+13
Луганск – +10...+12
Харьков – +10...+12
Киев – +10...+12
Прогноз погоды в Украине на вторник, 19 октября, от Укргидрометцентра