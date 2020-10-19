Погода в Украине во вторник, 20 октября, будет прохладной, однако малодождевой. Небольшие осадки возможны лишь на севере страны, а вот другие регионы будет студить антициклон.

Помогать ему в этом будет порывистый и сильный ветер, который будет усиливать ощущение холода. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, на Украину распространится холодная воздушная масса арктического происхождения. Ночью следует ожидать заморозков, днем ​​температура воздуха тоже будет прохладной.

Так, теплее всего будет в Одесской области и в Крыму. Там воздух прогреется до +14...+16 градусов.

Холоднее всего, в свою очередь, будет в нескольких северных регионах. Так, на Волыни, Черниговщине и Сумщине термометры будут показывать не более +9...+11 градусов.

Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду.

Обратите внимание! В восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве – без осадков, воздух прогреется до +10...+12 градусов.

Погода в городах Украины во вторник, 20 октября:

Ужгород – +11...+13

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – +14...+16

Николаев – +12...+14

Херсон – +13...+15

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +9...+11

Суммы – +9...+11

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +13...+15

Донецк – +11...+13

Луганск – +10...+12

Харьков – +10...+12

Киев – +10...+12



Прогноз погоды в Украине на вторник, 19 октября, от Укргидрометцентра