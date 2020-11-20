Прогноз погоды на 21 ноября: в Украине будет холодно и ветрено
Погода 21 ноября будет холодной и пасмурной. В некоторых областях стоит ждать морозов и снега.
Что говорят синоптики
На всей территории Украины небо затянет тучами. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Кстати Какой будет погода зимой: прогнозы синоптиков
- На западе осадков не прогнозируют, однако ночью ударят морозы до -4 градусов.
- Зато в центре страны, в частности, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях будет снежить. Правда, температура воздуха будет плюсовой. Снег прогнозируют и на севере – в Черниговской и Сумской областях.
- Теплее всего, традиционно, будет на юге. Например, в Одесской области температура воздуха поднимется до 5 градусов тепла.
- Холоднее всего – на востоке. Синоптики предупреждают о снеге, а также -2 градусах мороза днем.
- В Киеве будет тоже холодно, днем – до +3 градусов, ночью – до -1. К слову, ночью в столице прогнозируют мокрый снег.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о сильном ветре на западе и севере и скользких дорогах.
Если будете гулять, обязательно плотно закутайте шею. Дороги будут скользкими, потому что если не осадки, то туман, или просто от сырости схватит дорогу и тротуар низкой температурой, особенно, ночью, утром и вечером,
– подчеркнула Диденко.
Почему в Украину пришло похолодание
Ранее Диденко сообщала, что причиной холодной погоды является атмосферный фронт северного циклона. Именно он несет за собой снег и дожди.
Прогноз погоды в городах Украины в субботу, 21 ноября:
Ужгород – +4...+6
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +2...+4
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +1...+3
Полтава – +1...+3
Днепр – +1...+3
Запорожье – +1...+3
Донецк – -1...+1
Луганск – 0...-2
Харьков – -1...+1
Киев – +1...+3
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