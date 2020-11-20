Погода 21 ноября будет холодной и пасмурной. В некоторых областях стоит ждать морозов и снега.

Что говорят синоптики

На всей территории Украины небо затянет тучами. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Кстати Какой будет погода зимой: прогнозы синоптиков

На западе осадков не прогнозируют, однако ночью ударят морозы до -4 градусов.

осадков не прогнозируют, однако ночью ударят морозы до -4 градусов. Зато в центре страны, в частности, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях будет снежить. Правда, температура воздуха будет плюсовой. Снег прогнозируют и на севере – в Черниговской и Сумской областях.

страны, в частности, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях будет снежить. Правда, температура воздуха будет плюсовой. Снег прогнозируют и на – в Черниговской и Сумской областях. Теплее всего, традиционно, будет на юге. Например, в Одесской области температура воздуха поднимется до 5 градусов тепла.

Например, в Одесской области температура воздуха поднимется до 5 градусов тепла. Холоднее всего – на востоке. Синоптики предупреждают о снеге, а также -2 градусах мороза днем.

Синоптики предупреждают о снеге, а также -2 градусах мороза днем. В Киеве будет тоже холодно, днем – до +3 градусов, ночью – до -1. К слову, ночью в столице прогнозируют мокрый снег.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о сильном ветре на западе и севере и скользких дорогах.

Если будете гулять, обязательно плотно закутайте шею. Дороги будут скользкими, потому что если не осадки, то туман, или просто от сырости схватит дорогу и тротуар низкой температурой, особенно, ночью, утром и вечером,

– подчеркнула Диденко.

Почему в Украину пришло похолодание

Ранее Диденко сообщала, что причиной холодной погоды является атмосферный фронт северного циклона. Именно он несет за собой снег и дожди.

Прогноз погоды в городах Украины в субботу, 21 ноября:

Ужгород – +4...+6

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +2...+4

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +1...+3

Запорожье – +1...+3

Донецк – -1...+1

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...+1

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на 21 ноября / Карта Укргидрометцентра