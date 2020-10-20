В среду, 21 октября, погода в Украине будет радовать теплом и солнцем. Осадков не будет, лишь на Черниговщине и Сумщине возможны кратковременные дожди.

После ночных заморозков украинцы смогут насладиться ласковым осенним теплом. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Местами туманы! Ветер с северо-западного поменяется на юго-западный, умеренный, временами порывистый,

– рассказала Диденко.

Теплее всего будет на Юге Украины. Там температура воздуха прогреется до +16... +18 градусов тепла. А вот жителям Востока придется смириться с максимальными +10... +14 градусами тепла.

В Киеве температура воздуха составит всего +11... +13 градусов. Однако обещанное тепло придет в украинскую столицу уже в ближайшие дни. По словам Диденко, до конца недели киевляне смогут насладиться +18 градусами тепла.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 21 октября:

Ужгород – +13... +15

Львов – +12... +14

Ивано-Франковск – +12... +14

Тернополь – +11... +13

Черновцы – +13... +15

Хмельницкий – +12... +14

Луцк – +11... +13

Ровно – +11... +13

Житомир – +11... +13

Винница – +12... +14

Одесса – +16... +18

Николаев – +15... +17

Херсон – +15... +17

Симферополь – +14... +16

Кропивницкий – +13... +15

Черкассы – +13... +15

Чернигов – +10... +12

Сумы – +9... +11

Полтава – +11... +13

Днепр – +12... +14

Запорожье – +12... +14

Донецк – +11... +13

Луганск – +10... +12

Харьков – +10... +12

Киев – +11... +13