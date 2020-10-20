Прогноз погоды на 21 октября: в Украину возвращается осеннее тепло
В среду, 21 октября, погода в Украине будет радовать теплом и солнцем. Осадков не будет, лишь на Черниговщине и Сумщине возможны кратковременные дожди.
После ночных заморозков украинцы смогут насладиться ласковым осенним теплом. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Местами туманы! Ветер с северо-западного поменяется на юго-западный, умеренный, временами порывистый,
– рассказала Диденко.
Теплее всего будет на Юге Украины. Там температура воздуха прогреется до +16... +18 градусов тепла. А вот жителям Востока придется смириться с максимальными +10... +14 градусами тепла.
В Киеве температура воздуха составит всего +11... +13 градусов. Однако обещанное тепло придет в украинскую столицу уже в ближайшие дни. По словам Диденко, до конца недели киевляне смогут насладиться +18 градусами тепла.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 21 октября:
Ужгород – +13... +15
Львов – +12... +14
Ивано-Франковск – +12... +14
Тернополь – +11... +13
Черновцы – +13... +15
Хмельницкий – +12... +14
Луцк – +11... +13
Ровно – +11... +13
Житомир – +11... +13
Винница – +12... +14
Одесса – +16... +18
Николаев – +15... +17
Херсон – +15... +17
Симферополь – +14... +16
Кропивницкий – +13... +15
Черкассы – +13... +15
Чернигов – +10... +12
Сумы – +9... +11
Полтава – +11... +13
Днепр – +12... +14
Запорожье – +12... +14
Донецк – +11... +13
Луганск – +10... +12
Харьков – +10... +12
Киев – +11... +13