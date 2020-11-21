Прогноз погоды на 22 ноября: в Украине будет солнечно и морозно
Погода в Украине в воскресенье, 22 ноября, будет находиться на грани осени и зимы. Жители Запада еще смогут насладиться +5 градусами тепла. На Востоке температура воздуха составит -1 ... +1 градусов.
На всей территории Украины будет солнечно. Идти снег будет только в 3 областях: Сумской, Харьковской и Луганской. Об этом сообщает Укргидромедцентр.
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На Западе Украины температура воздуха прогреется до +3 ... +5 градусов тепла. В центральных областях температура воздуха будет колебаться от -1 ... +1 градусов до +3 ... +5 градусов тепла. На Востоке будет не только снежно, но и морозно. Температура воздуха не поднимется там выше 1 градуса тепла.
В Киеве будет солнечно, однако прохладно. Температура воздуха там составит +1 ... +1 градуса тепла.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 22 ноября:
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернигов – -1…+1
Сумы – -1…+1
Полтава – -1…+1
Днепро – -1…+1
Запорожье – 0…+2
Донецк – -1…+1
Луганск – -1…+1
Харьков – -1…+1
Киев – +1…+3
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