Погода в Украине в воскресенье, 22 ноября, будет находиться на грани осени и зимы. Жители Запада еще смогут насладиться +5 градусами тепла. На Востоке температура воздуха составит -1 ... +1 градусов.

На всей территории Украины будет солнечно. Идти снег будет только в 3 областях: Сумской, Харьковской и Луганской. Об этом сообщает Укргидромедцентр.

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На Западе Украины температура воздуха прогреется до +3 ... +5 градусов тепла. В центральных областях температура воздуха будет колебаться от -1 ... +1 градусов до +3 ... +5 градусов тепла. На Востоке будет не только снежно, но и морозно. Температура воздуха не поднимется там выше 1 градуса тепла.

В Киеве будет солнечно, однако прохладно. Температура воздуха там составит +1 ... +1 градуса тепла.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 22 ноября:

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернигов – -1…+1

Сумы – -1…+1

Полтава – -1…+1

Днепро – -1…+1

Запорожье – 0…+2

Донецк – -1…+1

Луганск – -1…+1

Харьков – -1…+1

Киев – +1…+3



Прогноз погоды на 22 Ноября / Карта Укргидрометцентра