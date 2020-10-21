Прогноз погоды на 22 октября: в Украине будет солнечно и не по-осеннему тепло
Погода в Украине в четверг, 22 октября, будет довольно теплой, а кое-где даже с легкими нотками жары до +20 градусов. Несмотря на незначительную облачность преимущественно будет солнечно и совсем без осадков.
Именно четверг, 22 октября, станет началом неожиданного осеннего потепления, которое задержится в Украине на несколько дней. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
К слову В Украину вернется тепло до +20 градусов: прогноз
В четверг самым теплым будет юг и Запорожское Приазовье, где температура воздуха поднимется до +17...+20 градусов. Ветер местами разгонится до 5 – 10 метров за секунду.
На Западе и в центре тоже довольно комфортная и теплая погода – +15...+19 градусов.Холоднее всего, но тем не менее тепло, будет на востоке – +12...+17 градусов.
В Киеве четверг также будет теплым - +15...+17 градусов. Синоптики готовы биться об заклад, что с неба не упадет ни капельки.
В целом теплая погода на несколько дней задержится в Украине. Так, в субботу, 24 октября, запад и север на один день накроют дожди, но со временем снова вернутся солнце и тепло. Такая погода задержится минимум до 26 октября.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 22 октября:
Ужгород – +15...+17
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +16 ... +18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +16 ... +18
Ровно – +16 ... +18
Житомир – +16 ... +18
Винница – +16 ... +18
Одесса – +18 ... +20
Николаев - +17 ... +19
Херсон – +17 ... +19
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – + 13...+15
Сумы – +12 ... +14
Полтава – +15 ... +17
Днепр – +16...+18
Запорожье – +18...+20
Донецк – +15 ... +17
Луганск – + 12...+14
Харьков – +15...+17
Киев – +15 ... +17