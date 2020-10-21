Погода в Украине в четверг, 22 октября, будет довольно теплой, а кое-где даже с легкими нотками жары до +20 градусов. Несмотря на незначительную облачность преимущественно будет солнечно и совсем без осадков.

Именно четверг, 22 октября, станет началом неожиданного осеннего потепления, которое задержится в Украине на несколько дней. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

К слову В Украину вернется тепло до +20 градусов: прогноз

В четверг самым теплым будет юг и Запорожское Приазовье, где температура воздуха поднимется до +17...+20 градусов. Ветер местами разгонится до 5 – 10 метров за секунду.

На Западе и в центре тоже довольно комфортная и теплая погода – +15...+19 градусов.Холоднее всего, но тем не менее тепло, будет на востоке – +12...+17 градусов.

В Киеве четверг также будет теплым - +15...+17 градусов. Синоптики готовы биться об заклад, что с неба не упадет ни капельки.

В целом теплая погода на несколько дней задержится в Украине. Так, в субботу, 24 октября, запад и север на один день накроют дожди, но со временем снова вернутся солнце и тепло. Такая погода задержится минимум до 26 октября.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 22 октября:

Ужгород – +15...+17

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +16 ... +18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +16 ... +18

Ровно – +16 ... +18

Житомир – +16 ... +18

Винница – +16 ... +18

Одесса – +18 ... +20

Николаев - +17 ... +19

Херсон – +17 ... +19

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – + 13...+15

Сумы – +12 ... +14

Полтава – +15 ... +17

Днепр – +16...+18

Запорожье – +18...+20

Донецк – +15 ... +17

Луганск – + 12...+14

Харьков – +15...+17

Киев – +15 ... +17

Прогноз погоды на четверг, 22 октября, от Укргидрометцентра