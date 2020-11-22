Прогноз погоды на 23 ноября: Запад Украины накроют дожди
Погода в Украине в понедельник, 23 ноября, будет холодной и дождливой. На Западе нашей страны синоптики прогнозируют ливни, а вот Восток будет страдать от гололеда.
Уже традиционно теплее всего будет на Юге Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На Западной Украине солнце будет редко появляться из-за облаков. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабеть. Температура воздуха составит +4...+6 градусов. На Востоке с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками, но осадков не прогнозируют. Термометры там покажут 0...+2 градуса.
Погода на Севере Украины в течение всего дня будет пасмурной. Ночью ожидается мелкий дождь со снегом. Воздух там прогреется до +3...+5 градусов. На Юге традиционно будет теплее всего. Там столбики термометров покажут +7...+9 градусов.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +4...+6 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 23 ноября:
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +3...+5
Винница – +4...+6
Одесса – + 7...+9
Николаев – +5...+7
Херсон – +6...+8
Симферополь – + 7...+9
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – +1...+3
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +4...+6
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +4...+6
Прогноз погоды в Украине на 23 ноября / Фото Укргидрометцентра
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