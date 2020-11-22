Погода в Украине в понедельник, 23 ноября, будет холодной и дождливой. На Западе нашей страны синоптики прогнозируют ливни, а вот Восток будет страдать от гололеда.

Уже традиционно теплее всего будет на Юге Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине солнце будет редко появляться из-за облаков. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабеть. Температура воздуха составит +4...+6 градусов. На Востоке с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками, но осадков не прогнозируют. Термометры там покажут 0...+2 градуса.

Погода на Севере Украины в течение всего дня будет пасмурной. Ночью ожидается мелкий дождь со снегом. Воздух там прогреется до +3...+5 градусов. На Юге традиционно будет теплее всего. Там столбики термометров покажут +7...+9 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +4...+6 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 23 ноября:

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +3...+5

Винница – +4...+6

Одесса – + 7...+9

Николаев – +5...+7

Херсон – +6...+8

Симферополь – + 7...+9

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +1...+3

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +4...+6

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – +4...+6



Прогноз погоды в Украине на 23 ноября / Фото Укргидрометцентра