Погода в Украине во вторник, 24 ноября, будет облачной и для такой поры довольно теплой. Правда, в центре и на востоке будет дождь со снегом.

Прогноз погоды на 24 ноября от Натальи Диденко

Как отметила синоптик, во вторник в течение дня в большинстве областей следует ожидать +4...+8 градусов. Правда, на востоке будет несколько холоднее – +2...+4 градуса. Об этом Диденко написала в фейсбуке.

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Но из-за порывистого, а порой и сильного, северо-западного ветра, температура будет ниже на 2 – 5 градусов. Кроме того, на севере, востоке, в центральной части, на Приазовье и в Крыму повышенная влажность будет провоцировать осадки, во время которых будет неуютно.

Дождь, порой с мокрым снегом, будет преобладать на востоке. На значительной части территории юга и Запада Украины – без существенных осадков.

Что касается Киева, то в столице вторник будет облачным, местами выпадет небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +4...+6 градусов. В то же время порывы северо-западного ветра будут достигать 12 – 14 метров в секунду.

Что говорят в Украинском гидрометцентре

В Укргидрометцентре прогнозируют солнечную погоду только на Закарпатье. На остальной территории – облачно. По данным синоптиков, дождь со снегом будет в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Теплее всего будет в южных областях – здесь термометры будут показывать +6...+8 градусов. А наиболее холодная погода ударит по Харьковщине, Донетчине и Луганщине. Во всех этих областях температура будет составлять +2..+4 градуса.

Ветер в основном будет дуть в северо-западном направлении. Его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 23 ноября

Ужгород – +4...+6

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +6...+8

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +4...+6

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +4...+6

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Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / Данные Укргидрометцентра