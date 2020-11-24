Погода в Украине в среду, 25 ноября, будет прохладной, но без зимних морозов. В Западной Украине столбики термометров покажут +7...+9 градусов. А вот на Востоке будет прохладнее – до +3...+5 градусов с осадками в виде дождей.

Синоптики также прогнозируют дожди в северных регионах нашей страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине облачная погода будет держаться не весь день, ведь уже вечером небо станет чистым и ясным. Температура воздуха +6...+8 градусов. На Востоке с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Утренний дождь к середине дня должен ослабнуть и ближе к вечеру закончиться. Термометры там покажут +3...+5 градусов.

На севере Украины облачная погода будет держаться до самого вечера. Мелкий дождь будет падать почти весь день. Утром он может усилиться, однако к вечеру постепенно стихнет. Воздух там прогреется до +4...+6 градусов. На Юге прогнозируют безоблачное утро, но погода изменится уже в середине дня и небо покроется облаками. В то же время синоптики не прогнозируют осадков. Там столбики термометров покажут +7...+9 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +4...+6 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на среду, 25 ноября:

Ужгород – +4...+6

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +5...+7

Одесса – +7...+9

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +4...+6



Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / Фото Укргидрометцентра