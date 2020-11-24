Прогноз погоды на 25 ноября: зимние морозы ненадолго отступают
Погода в Украине в среду, 25 ноября, будет прохладной, но без зимних морозов. В Западной Украине столбики термометров покажут +7...+9 градусов. А вот на Востоке будет прохладнее – до +3...+5 градусов с осадками в виде дождей.
Синоптики также прогнозируют дожди в северных регионах нашей страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На Западной Украине облачная погода будет держаться не весь день, ведь уже вечером небо станет чистым и ясным. Температура воздуха +6...+8 градусов. На Востоке с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Утренний дождь к середине дня должен ослабнуть и ближе к вечеру закончиться. Термометры там покажут +3...+5 градусов.
На севере Украины облачная погода будет держаться до самого вечера. Мелкий дождь будет падать почти весь день. Утром он может усилиться, однако к вечеру постепенно стихнет. Воздух там прогреется до +4...+6 градусов. На Юге прогнозируют безоблачное утро, но погода изменится уже в середине дня и небо покроется облаками. В то же время синоптики не прогнозируют осадков. Там столбики термометров покажут +7...+9 градусов.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +4...+6 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на среду, 25 ноября:
Ужгород – +4...+6
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +5...+7
Одесса – +7...+9
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4...+6
Сумы – +3...+5
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +4...+6
Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / Фото Укргидрометцентра
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