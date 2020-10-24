Прогноз погоды на 25 октября: голосовать украинцы пойдут в солнечную и теплую погоду
Погода в воскресенье, 25 октября почти на всей территории Украины будет сухой, теплой и солнечной. Зато в некоторых западных регионах вероятны мелкие дожди. К слову, в этот день в Украине пройдут очередные местные выборы.
Какой будет погода 25 октября
В Украинском гидрометцентре говорят, что дожди только во Львовской области, а также на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине. Всего на западе температура воздуха поднимется до 15 градусов тепла.
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Что касается остальной украинской территории, то здесь будет без осадков. А столбики термометров в среднем покажут +15... +17 градусов.
Самую холодную погоду прогнозируют на вышеупомянутых Львощине и Франковщине, а также в Киевской области – +12...+14. А наиболее осеннюю жару можно будет наблюдать в Крыму – +20...+22.
Лишь на западе ветер будет дуть с юго-востока, в других областях – с юго-запада. В обоих случаях его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.
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Температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 25 октября
Ужгород – +13 ... +15
Львов – +12 ... +14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +13 ... +15
Черновцы – +13 ... +15
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +13 ... +15
Ровно – +13 ... +15
Житомир – +13 ... +15
Винница – +13 ... +15
Одесса – +17 ... +19
Николаев – +17 ... +19
Херсон – +16 ... +18
Симферополь – +20 ... +22
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +14 ... +16
Чернигов – +14 ... +16
Сумы – +14 ... +16
Полтава – +14 ... +16
Днепр – +14 ... +16
Запорожье – +16 ... +18
Донецк – +15 ... +17
Луганск – +15 ... +17
Харьков – +14 ... +16
Киев – +12 ... +14
Прогноз погоды в Украине на 25 октября / Данные Укргидрометцентра