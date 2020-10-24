Погода в воскресенье, 25 октября почти на всей территории Украины будет сухой, теплой и солнечной. Зато в некоторых западных регионах вероятны мелкие дожди. К слову, в этот день в Украине пройдут очередные местные выборы.

Какой будет погода 25 октября

В Украинском гидрометцентре говорят, что дожди только во Львовской области, а также на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине. Всего на западе температура воздуха поднимется до 15 градусов тепла.

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Что касается остальной украинской территории, то здесь будет без осадков. А столбики термометров в среднем покажут +15... +17 градусов.

Самую холодную погоду прогнозируют на вышеупомянутых Львощине и Франковщине, а также в Киевской области – +12...+14. А наиболее осеннюю жару можно будет наблюдать в Крыму – +20...+22.

Лишь на западе ветер будет дуть с юго-востока, в других областях – с юго-запада. В обоих случаях его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.

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Температура воздуха в городах Украины в воскресенье, 25 октября

Ужгород – +13 ... +15

Львов – +12 ... +14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +13 ... +15

Черновцы – +13 ... +15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +13 ... +15

Ровно – +13 ... +15

Житомир – +13 ... +15

Винница – +13 ... +15

Одесса – +17 ... +19

Николаев – +17 ... +19

Херсон – +16 ... +18

Симферополь – +20 ... +22

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14 ... +16

Чернигов – +14 ... +16

Сумы – +14 ... +16

Полтава – +14 ... +16

Днепр – +14 ... +16

Запорожье – +16 ... +18

Донецк – +15 ... +17

Луганск – +15 ... +17

Харьков – +14 ... +16

Киев – +12 ... +14



Прогноз погоды в Украине на 25 октября / Данные Укргидрометцентра