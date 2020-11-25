Погода в Украине, в четверг, 25 ноября будет относительно теплой. В западных и северных областях целый день будет светить солнце. На востоке небо затянется тучами. Морозов в этот день синоптики не прогнозируют.

26 ноября в Украине будет без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Жители западных областей весь день смогут наслаждаться солнечной погодой. Температура воздуха, как для конца ноября будет теплой – + 4...+9 градусов.

На Востоке же будет пасмурно, к концу дня солнце так и не появится. В то же время воздух прогреется до +2...+7 градусов. Холоднее всего будет в Луганской области – там температура опустится до +1...+3 градусов.

На севере страны также будет солнечно. Столбик термометра поднимется до +3...+7 градусов. В то же время на юге небо затянется тучами, солнце появится только в Симферополе. Температура воздуха составит +5...+9 градусов.

В Киеве 26 ноября будет солнечно. Синоптики прогнозируют + 5...+ 7 градусов в столице.

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Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 26 ноября

Ужгород – +5... + 7

Львов – + 7... + 9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – + 6... + 8

Черновцы – +7 ... +10

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +3... + 5

Ровно – + 4... + 6

Житомир – +5... + 7

Винница – + 5 ... +7

Одесса – + 7... + 9

Николаев – + 5 ... +7

Херсон – +5... + 7

Симферополь – +7... + 9

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – + 6... + 8

Чернигов – + 5 ... +7

Сумы – +3... + 5

Полтава – + 4... + 6

Днепр – + 5 ... +7

Запорожье – + 5 ... +7

Донецк – +2... + 4

Луганск – +1... + 3

Харьков – +2... + 4

Киев – + 5 ... +7

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / Карта Укргидрометцентра