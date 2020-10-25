Прогноз погоды на 26 октября: в Украине будет сухо, тепло и туманно
Погода в Украине в понедельник, 26 октября, будет преимущественно теплой. Осадков на большинстве территорий не прогнозируют, однако утро будет туманным. Температура воздуха будет достигать +12...+17 градусов.
Понедельник, 26 октября, в Украине снова будет преимущественно сухим и теплым, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Однако утром будет туман. А дожди возможны только местами в южной части страны, кроме Запорожья.
Температура воздуха в течение дня достигнет +12...+17 градусов, в южных областях местами до +20 градусов.
Ветер будет дуть юго-восточный, небольшой или умеренный.
В Киеве прогнозируют сухую погоду, столбики термометров достигнут +14...+16 градусов.
Температура воздуха в городах Украины в понедельник, 26 октября
Ужгород – +15...+17
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +14...+16
Винница – +15...+17
Одесса – +17...+19
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +14...+16
Суммы – +13...+15
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +16...+18
Донецк – +14...+16
Луганск – +13...+15
Харьков – +14...+16
Киев – +14...+16
Прогноз погоды в Украине на 26 октября / Данные Укргидрометцентра