Погода в Украине в понедельник, 26 октября, будет преимущественно теплой. Осадков на большинстве территорий не прогнозируют, однако утро будет туманным. Температура воздуха будет достигать +12...+17 градусов.

Понедельник, 26 октября, в Украине снова будет преимущественно сухим и теплым, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Однако утром будет туман. А дожди возможны только местами в южной части страны, кроме Запорожья.

Температура воздуха в течение дня достигнет +12...+17 градусов, в южных областях местами до +20 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве прогнозируют сухую погоду, столбики термометров достигнут +14...+16 градусов.

Температура воздуха в городах Украины в понедельник, 26 октября

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – +17...+19

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +14...+16

Суммы – +13...+15

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +16...+18

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +14...+16

Киев – +14...+16



Прогноз погоды в Украине на 26 октября / Данные Укргидрометцентра