Погода в Украине, в пятницу, 27 ноября будет достаточно прохладной. Однако никаких осадков синоптики не прогнозируют. Позднее осеннее солнце изредка будет прятаться за облаками.

Наиболее прохладно будет в северных и западных областях. Здесь воздух прогреется до +2 ... + 5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ночью столбики термометров в некоторых регионах не поднимутся выше нуля. Самые низкие ночные показатели на Ивано-Франковщине -2 ...– 4.

Порадует осенним теплом пятницу жителей южных областей. Здесь будет достаточно тепло для ноября – +8 ... + 12.

В центральных и восточных регионах – тоже солнечно, температура будет колебаться от +4 до +7 градусов днем.

Относительно Киева, то жителям и гостям столицы следует одеться теплее, ведь синоптики обещают только +3 ... + 5. Дождевики и зонты можно оставить дома.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 27 ноября:

Ужгород – +3 ... + 5

Львов – +3 ... + 5

Ивано-Франковск – +3 ... + 5

Тернополь – + 2 ... + 4

Черновцы – + 5 ... + 7

Хмельницкий – +3 ... + 5

Луцк – +2 ... +4

Ровно – +2 ... +4

Житомир – +3 ... + 5

Винница – + 4 ... + 6

Одесса – + 8 ... + 10

Николаев – + 10 ... + 12

Херсон – + 10 ... + 12

Симферополь – + 10 ... + 12

Кропивницкий – + 5 ... + 7

Черкассы – + 4 ... + 6

Чернигов – +2 ... +4

Сумы – +2 ... +4

Полтава – + 5 ... + 7

Днепр – + 6 ... + 8

Запорожье – + 5 ... + 7

Донецк – +3 ... + 5

Луганск – + 2 ... + 4

Харьков – + 4 ... + 6

Киев – +3 ... + 5



Прогноз погоды в Украине на 27 ноября / Карта Укргидрометцентра