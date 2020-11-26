Прогноз погоды на 27 ноября: в Украине прохладно, зато солнечно
Погода в Украине, в пятницу, 27 ноября будет достаточно прохладной. Однако никаких осадков синоптики не прогнозируют. Позднее осеннее солнце изредка будет прятаться за облаками.
Наиболее прохладно будет в северных и западных областях. Здесь воздух прогреется до +2 ... + 5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Ночью столбики термометров в некоторых регионах не поднимутся выше нуля. Самые низкие ночные показатели на Ивано-Франковщине -2 ...– 4.
Порадует осенним теплом пятницу жителей южных областей. Здесь будет достаточно тепло для ноября – +8 ... + 12.
В центральных и восточных регионах – тоже солнечно, температура будет колебаться от +4 до +7 градусов днем.
Относительно Киева, то жителям и гостям столицы следует одеться теплее, ведь синоптики обещают только +3 ... + 5. Дождевики и зонты можно оставить дома.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 27 ноября:
Ужгород – +3 ... + 5
Львов – +3 ... + 5
Ивано-Франковск – +3 ... + 5
Тернополь – + 2 ... + 4
Черновцы – + 5 ... + 7
Хмельницкий – +3 ... + 5
Луцк – +2 ... +4
Ровно – +2 ... +4
Житомир – +3 ... + 5
Винница – + 4 ... + 6
Одесса – + 8 ... + 10
Николаев – + 10 ... + 12
Херсон – + 10 ... + 12
Симферополь – + 10 ... + 12
Кропивницкий – + 5 ... + 7
Черкассы – + 4 ... + 6
Чернигов – +2 ... +4
Сумы – +2 ... +4
Полтава – + 5 ... + 7
Днепр – + 6 ... + 8
Запорожье – + 5 ... + 7
Донецк – +3 ... + 5
Луганск – + 2 ... + 4
Харьков – + 4 ... + 6
Киев – +3 ... + 5
Прогноз погоды в Украине на 27 ноября / Карта Укргидрометцентра
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