Погода в Украине во вторник, 27 октября, будет теплой, на несколько дней в страну вернулось бабье лето. Во всех без исключения регионах будет сухо и ясно, правда, немного поднимется ветер.

Дело в том, что погоду в Украине будет определять антициклон. Об этом на своей странице в фейсбук написала украинский синоптик Наталья Диденко.

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Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, на Востоке возможны порывы до сильного. Температура воздуха в течение вторника достигнет +13...+18 градусов, в южной части до +20 градусов,

– отмечает она.

Теплее всего будет в Крыму. Там воздух прогреется до +18 ... + 20 градусов.

Самыми низкими будут Градусы на Сумщине, Харьковщине и Луганщине. Там столбики термометров поднимутся до отметок в +13...+15 градусов.

Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве 27 октября будет без дождя, ночью и утром возможен туман, столбики термометров днем поднимутся до +14...+16 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 27 октября:

Ужгород – +16 ... +18

Львов – +16 ... +18

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +15 ... +17

Черновцы – +14 ... +16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +15 ... +17

Ровно – +14 ... +16

Житомир – +14 ... +16

Винница – +15 ... +17

Одесса – +17 ... +19

Николаев – +17 ... +19

Херсон – +17 ... +19

Симферополь – +18 ... +20

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15 ... +17

Чернигов – +14 ... +16

Сумы – +13 ... +15

Полтава – +14 ... +16

Днепр – +16 ... +18

Запорожье – +15 ... +17

ДОНЕЦК – +14 ... +16

Луганск – +13 ... +15

Харьков – +13 ... +15

Киев – +14 ... +16



Прогноз погоды в Украине на вторник, 27 октября, от Укргидрометцентра