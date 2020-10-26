Прогноз погоды на 27 октября: туманы и тепло окутают Украину
Погода в Украине во вторник, 27 октября, будет теплой, на несколько дней в страну вернулось бабье лето. Во всех без исключения регионах будет сухо и ясно, правда, немного поднимется ветер.
Дело в том, что погоду в Украине будет определять антициклон. Об этом на своей странице в фейсбук написала украинский синоптик Наталья Диденко.
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Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, на Востоке возможны порывы до сильного. Температура воздуха в течение вторника достигнет +13...+18 градусов, в южной части до +20 градусов,
– отмечает она.
Теплее всего будет в Крыму. Там воздух прогреется до +18 ... + 20 градусов.
Самыми низкими будут Градусы на Сумщине, Харьковщине и Луганщине. Там столбики термометров поднимутся до отметок в +13...+15 градусов.
Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве 27 октября будет без дождя, ночью и утром возможен туман, столбики термометров днем поднимутся до +14...+16 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 27 октября:
Ужгород – +16 ... +18
Львов – +16 ... +18
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +15 ... +17
Черновцы – +14 ... +16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +15 ... +17
Ровно – +14 ... +16
Житомир – +14 ... +16
Винница – +15 ... +17
Одесса – +17 ... +19
Николаев – +17 ... +19
Херсон – +17 ... +19
Симферополь – +18 ... +20
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15 ... +17
Чернигов – +14 ... +16
Сумы – +13 ... +15
Полтава – +14 ... +16
Днепр – +16 ... +18
Запорожье – +15 ... +17
ДОНЕЦК – +14 ... +16
Луганск – +13 ... +15
Харьков – +13 ... +15
Киев – +14 ... +16
Прогноз погоды в Украине на вторник, 27 октября, от Укргидрометцентра