Прогноз погоды на 28 ноября: почти всю Украину накроет мокрый снег
Погода в Украине в субботу, 28 ноября, будет мокрой и даже несколько противной почти на всей территории. Запад, центр и север накроет мокрый снег. Только на юге и на крайнем востоке будет солнечно.
В то же время в Харьковской области сухо не будет, но пока без снега – там дожди в течение дня. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
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Жители центра, севера и запада будут справедливо жаловаться на прохладу. Здесь температура воздуха в течение дня будет всего в пределах 0...+ 4 градуса. Исключениями будут только Днепропетровская (+7...+9 градусов), Кировоградская и Полтавская области (+4...+6 градусов).
Зато довольно тепло (как на конец осени) будет на юге. За исключением Одесской и Николаевской областей температура воздуха остановится на комфортных +9...+12 градусах. На востоке – +5...+9 градусов.
Но не снегом и дождем едиными. Кроме того, на всей территории страны ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Из-за чего даже на юге температура будет казаться несколько ниже.
Киев также накроет мокрый снег, который продлится в течение дня и ночи. Лишь время от времени снег устраивать "пересменку" с дождем. Температура воздуха тоже низкая – +2...+4 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 28 ноября:
Ужгород – 0...+2
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +4...+6
Николаев – +6...+8
Херсон – +9...+11
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – +3...+5
Полтава – +4...+6
Днепр – +7...+9
Запорожье – +9...+11
Донецк – +7...+9
Луганск – +6... +8
Харьков – +5...+7
Киев – +2...+4
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