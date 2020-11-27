Погода в Украине в субботу, 28 ноября, будет мокрой и даже несколько противной почти на всей территории. Запад, центр и север накроет мокрый снег. Только на юге и на крайнем востоке будет солнечно.

В то же время в Харьковской области сухо не будет, но пока без снега – там дожди в течение дня. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

Стоит знать Какой будет погода на Новый год: что говорят синоптики

Жители центра, севера и запада будут справедливо жаловаться на прохладу. Здесь температура воздуха в течение дня будет всего в пределах 0...+ 4 градуса. Исключениями будут только Днепропетровская (+7...+9 градусов), Кировоградская и Полтавская области (+4...+6 градусов).

Зато довольно тепло (как на конец осени) будет на юге. За исключением Одесской и Николаевской областей температура воздуха остановится на комфортных +9...+12 градусах. На востоке – +5...+9 градусов.

Но не снегом и дождем едиными. Кроме того, на всей территории страны ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Из-за чего даже на юге температура будет казаться несколько ниже.

Киев также накроет мокрый снег, который продлится в течение дня и ночи. Лишь время от времени снег устраивать "пересменку" с дождем. Температура воздуха тоже низкая – +2...+4 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 28 ноября:

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +4...+6

Николаев – +6...+8

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +4...+6

Днепр – +7...+9

Запорожье – +9...+11

Донецк – +7...+9

Луганск – +6... +8

Харьков – +5...+7

Киев – +2...+4

Прогноз погоды на субботу, 28 ноября, от Укргидрометцентра