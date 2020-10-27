Погода в Украине в среду, 28 октября, будет солнечной и теплой назло напоминаниям календаря о том, что уже совсем скоро зима. В течение дня температура воздуха практически не будет опускаться ниже +13 градусов, а в отдельных регионах будет доходить едва ли не до +20 градусов.

На всей территории Украины будет сухо и без осадков. В небе ожидается лишь незначительная облачность, которая не будет представлять угрозы теплому солнечному дню. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

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Самым теплым регионом будет юг Украины, где температура воздуха будет в пределах +15...+19 градусов. Только в Одесской области немного прохладнее – +14...+16 градусов.

На востоке и в центре тоже на несколько градусов ниже – +12...+16 градусов. На западе тоже довольно тепло – +14...+17 градусов. Также на всей территории Украины ожидается сильный ветер с порывами до 5 – 10 метров в секунду. Только на Закарпатье ниже: 3 – 8 метров в секунду.

В Киеве также будет солнечно и тепло в течение всего дня. Температура воздуха будет в пределах комфортных +13...+15 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 28 октября:

Ужгород – +15...+17

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +13...+15

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – +14...+16

Николаев – +15...+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +13...+15

Суммы – +13...+15

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+16

Луганск – +12...+14

Харьков – +13...+15

Киев – +13...+15



Прогноз погоды на среду, 28 октября, от Укргидрометцентра