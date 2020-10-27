Прогноз погоды на 28 октября: солнце и тепло не спешат покидать Украину
Погода в Украине в среду, 28 октября, будет солнечной и теплой назло напоминаниям календаря о том, что уже совсем скоро зима. В течение дня температура воздуха практически не будет опускаться ниже +13 градусов, а в отдельных регионах будет доходить едва ли не до +20 градусов.
На всей территории Украины будет сухо и без осадков. В небе ожидается лишь незначительная облачность, которая не будет представлять угрозы теплому солнечному дню. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
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Самым теплым регионом будет юг Украины, где температура воздуха будет в пределах +15...+19 градусов. Только в Одесской области немного прохладнее – +14...+16 градусов.
На востоке и в центре тоже на несколько градусов ниже – +12...+16 градусов. На западе тоже довольно тепло – +14...+17 градусов. Также на всей территории Украины ожидается сильный ветер с порывами до 5 – 10 метров в секунду. Только на Закарпатье ниже: 3 – 8 метров в секунду.
В Киеве также будет солнечно и тепло в течение всего дня. Температура воздуха будет в пределах комфортных +13...+15 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 28 октября:
Ужгород – +15...+17
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +13...+15
Ровно – +14...+16
Житомир – +14...+16
Винница – +15...+17
Одесса – +14...+16
Николаев – +15...+17
Херсон – +16...+18
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +13...+15
Суммы – +13...+15
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +15...+17
Донецк – +14...+16
Луганск – +12...+14
Харьков – +13...+15
Киев – +13...+15