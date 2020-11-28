Погода в Украине в воскресенье, 29 ноября будет морозной на Западе и умеренно теплой на Востоке. Кроме того, на значительной территории страны стоит ожидать осадков.

Что говорят синоптики

Температура воздуха в западных областях составит от -1 до +2 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

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На севере ожидают 0...+ 3 градуса, в центре – 0...+4. Теплее всего будет на Юге и Востоке. Здесь столбики термометров будут достигать + 4...+ 9 градусов, а в Крыму – даже +14.

Воскресенье в Украине покажет температурный контраст от 1 градуса мороза на Западе до + 14 градусов на юге,

– заметила Диденко.

В Киеве прогнозируют облачную и влажную погоду. Ночью в столице ударят заморозки, днем будет до +2 градуса.

Прогнозируют ли осадки

В западных, северных и центральных областях предупреждают о дожде и мокром снеге. На востоке существенные осадки маловероятны.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 29 ноября:

Ужгород – 0...+2

Львов – -1...+1

Ивано – Франковск – 0...2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – 0 ... +2

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – + 5...+7

Николаев – +6...+8

Херсон – +7...+9

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +6...+8

Запорожье – +7...+9

Донецк – + 5...+7

Луганск – +3...+5

Харьков – +4...+6

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на 29 ноября / Карта Укргидрометцентра