Прогноз погоды на 29 ноября: в Украине прогнозируют температурный контраст
Погода в Украине в воскресенье, 29 ноября будет морозной на Западе и умеренно теплой на Востоке. Кроме того, на значительной территории страны стоит ожидать осадков.
Что говорят синоптики
Температура воздуха в западных областях составит от -1 до +2 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
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На севере ожидают 0...+ 3 градуса, в центре – 0...+4. Теплее всего будет на Юге и Востоке. Здесь столбики термометров будут достигать + 4...+ 9 градусов, а в Крыму – даже +14.
Воскресенье в Украине покажет температурный контраст от 1 градуса мороза на Западе до + 14 градусов на юге,
– заметила Диденко.
В Киеве прогнозируют облачную и влажную погоду. Ночью в столице ударят заморозки, днем будет до +2 градуса.
Прогнозируют ли осадки
В западных, северных и центральных областях предупреждают о дожде и мокром снеге. На востоке существенные осадки маловероятны.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 29 ноября:
Ужгород – 0...+2
Львов – -1...+1
Ивано – Франковск – 0...2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – 0 ... +2
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – + 5...+7
Николаев – +6...+8
Херсон – +7...+9
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – + 2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +6...+8
Запорожье – +7...+9
Донецк – + 5...+7
Луганск – +3...+5
Харьков – +4...+6
Киев – +1...+3
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