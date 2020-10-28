Прогноз погоды на 29 октября: в Украине будет тепло и солнечно
В пятницу, 29 октября, погода в Украине будет солнечной, теплой и сухой. Кратковременные дожди возможны только днем на Закарпатье. Температура воздуха будет достигать +18 градусов.
Украинцы смогут насладиться последними теплыми днями. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Четверг в Украине еще побудет любимчиком осени, будет тепло и еще много солнца. Однако уже потихоньку ситуация начинает меняться,
– подчеркнула Диденко.
Температура воздуха по всей территории Украины в течение дня будет достигать +14..+18 градусов. Теплее всего будет ожидаемо на юге.
В Киеве будет сухо и тепло. Возможны легкие туманы. Температура воздуха прогреется до +12...+14 градусов. Однако уже через считанные дни в столице начнутся холодные дожди.
Температура воздуха в городах Украины в пятницу, 29 октября
Ужгород – +12...+14
Львов – +13 ... +15
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +13 ... +15
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +13 ... +15
Одесса – +17 ... +19
Николаев – +15 ... +17
Херсон – +16 ... +18
Симферополь – +16 ... +18
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +11 ... +13
Сумы – +12...+14
Полтава – +13 ... +15
Днепр – +13 ... +15
Запорожье – +15 ... +17
Донецк – +13 ... +15
Луганск – +12...+14
Харьков – +12...+14
Киев – +12...+14
Прогноз погоды в Украине на 29 октября / карта Укргидрометцентра