В пятницу, 29 октября, погода в Украине будет солнечной, теплой и сухой. Кратковременные дожди возможны только днем на Закарпатье. Температура воздуха будет достигать +18 градусов.

Украинцы смогут насладиться последними теплыми днями. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Четверг в Украине еще побудет любимчиком осени, будет тепло и еще много солнца. Однако уже потихоньку ситуация начинает меняться,

– подчеркнула Диденко.

Температура воздуха по всей территории Украины в течение дня будет достигать +14..+18 градусов. Теплее всего будет ожидаемо на юге.

В Киеве будет сухо и тепло. Возможны легкие туманы. Температура воздуха прогреется до +12...+14 градусов. Однако уже через считанные дни в столице начнутся холодные дожди.

Температура воздуха в городах Украины в пятницу, 29 октября

Ужгород – +12...+14

Львов – +13 ... +15

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13 ... +15

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +13 ... +15

Одесса – +17 ... +19

Николаев – +15 ... +17

Херсон – +16 ... +18

Симферополь – +16 ... +18

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +11 ... +13

Сумы – +12...+14

Полтава – +13 ... +15

Днепр – +13 ... +15

Запорожье – +15 ... +17

Донецк – +13 ... +15

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +12...+14



Прогноз погоды в Украине на 29 октября / карта Укргидрометцентра