Прогноз погоды на 3 декабря: в Украине потеплеет, но на дорогах – гололед
Погода в Украине в четверг, 3 декабря, будет пасмурной, однако не слишком холодной. Днем столбики термометров по всей стране поднимутся выше нуля. Правда, на дорогах будет довольно скользко.
Что прогнозируют синоптики
Атмосферный фронт сдвинется на восток, поэтому в этой части Украины прогнозируют снег и дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
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Осадки вероятны также на Севере, в Центре и немного в Одесской области. Зато на Западе, Юге и Винницкой областях сухо. Ветер – юго-восточный и порывистый.
Средняя температура воздуха будет колебаться от -4 до +2 градусов. Теплее традиционно будет в южных областях. Например, в Николаевской и Одесской областях обещают до +8 градусов, а в Крыму – до +11.
Какая погода будет в Киеве
По словам Диденко, в Киеве будет преобладать влажная погода. Серьезных осадков не прогнозируют. Столбики термометров в столице днем достигать 0 ... +2 градусов.
На дорогах – гололедица
Синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах. Перепады температуры будут способствовать этому.
Лучше просто позаботиться о соответствующей обуви и не гонять, а степенно идти по улице, даже если вы увидели "хвост" маршрутки, не отвлекайтесь за рулем и держите дистанцию – на дорогах и социальную,
– сказала Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 3 декабря
Ужгород – +6...+8
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +2...+4
Роно – 0...+2
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – +5...+7
Миколаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +2..+4
Черкассы – +1...+3
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – +2...+4
Запорожье – +4...+6
Донецк – +1...+3
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – 0...+2
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