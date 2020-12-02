Погода в Украине в четверг, 3 декабря, будет пасмурной, однако не слишком холодной. Днем столбики термометров по всей стране поднимутся выше нуля. Правда, на дорогах будет довольно скользко.

Что прогнозируют синоптики

Атмосферный фронт сдвинется на восток, поэтому в этой части Украины прогнозируют снег и дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

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Осадки вероятны также на Севере, в Центре и немного в Одесской области. Зато на Западе, Юге и Винницкой областях сухо. Ветер – юго-восточный и порывистый.

Средняя температура воздуха будет колебаться от -4 до +2 градусов. Теплее традиционно будет в южных областях. Например, в Николаевской и Одесской областях обещают до +8 градусов, а в Крыму – до +11.

Какая погода будет в Киеве

По словам Диденко, в Киеве будет преобладать влажная погода. Серьезных осадков не прогнозируют. Столбики термометров в столице днем ​​достигать 0 ... +2 градусов.

На дорогах – гололедица

Синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах. Перепады температуры будут способствовать этому.

Лучше просто позаботиться о соответствующей обуви и не гонять, а степенно идти по улице, даже если вы увидели "хвост" маршрутки, не отвлекайтесь за рулем и держите дистанцию ​​– на дорогах и социальную,

– сказала Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 3 декабря

Ужгород – +6...+8

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +2...+4

Роно – 0...+2

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +5...+7

Миколаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +2..+4

Черкассы – +1...+3

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – +2...+4

Запорожье – +4...+6

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на 3 Декабря / Карта Укргидрометцентра