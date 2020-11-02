Прогноз погоды на 3 ноября: Запад будут поливать дожди, а остальную страну покроют туманы
Погода в Украине во вторник, 3 ноября, будет местами дождливой, но все же в большинстве регионов – будет сиять солнце. Температура воздуха, как для ноября, будет комфортной.
Небольшие осадки, кроме западных регионов, могут задеть Юг и Восток. Об этом на своей фейсбук-странице сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.
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Не забываем и чтим туманы, особенно водители! Температура воздуха завтра еще порадует, в течение дня в Украине +8...+13 градусов,
– добавила она.
Теплее всего будет на Львовщине, Волыни, Ровненщине и в Крыму. Там воздух прогреется до +12...+14 градусов.
Несколько прохладнее будет на Прикарпатье, Буковине, Житомирщине, Сумщине и Киевщине. Там всего – +9...+11 градусов.
В Киеве с ноября без осадков и с довольно комфортными +10...+12.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 3 ноября:
Ужгород – +10...+12
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +9...+11
Винница – +10...+12
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +10...+12
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +10...+12
Сумы – +9...+11
Полтава – +10...+12
Днепр – +10...+12
Запорожье – +10...+12
Донецк – +10...+12
Луганск – +11...+13
Харьков – +10...+12
Киев – +9...+11
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