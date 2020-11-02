Погода в Украине во вторник, 3 ноября, будет местами дождливой, но все же в большинстве регионов – будет сиять солнце. Температура воздуха, как для ноября, будет комфортной.

Небольшие осадки, кроме западных регионов, могут задеть Юг и Восток. Об этом на своей фейсбук-странице сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

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Не забываем и чтим туманы, особенно водители! Температура воздуха завтра еще порадует, в течение дня в Украине +8...+13 градусов,

– добавила она.

Теплее всего будет на Львовщине, Волыни, Ровненщине и в Крыму. Там воздух прогреется до +12...+14 градусов.

Несколько прохладнее будет на Прикарпатье, Буковине, Житомирщине, Сумщине и Киевщине. Там всего – +9...+11 градусов.

В Киеве с ноября без осадков и с довольно комфортными +10...+12.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 3 ноября:

Ужгород – +10...+12

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +10...+12

Сумы – +9...+11

Полтава – +10...+12

Днепр – +10...+12

Запорожье – +10...+12

Донецк – +10...+12

Луганск – +11...+13

Харьков – +10...+12

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на вторник, 3 ноября, от Укргидрометцентра