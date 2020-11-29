Прогноз погоды на 30 ноября: Украину накроет мокрый снег, на дорогах – гололед
Погода в Украине, в понедельник, 30 ноября будет мрачной и неприветливой. В последний день осени почти на всей территории страны следует ожидать осадки. Кое-где будет снег, местами – дождь.
Каким будет последний день осени
Осадки спровоцирует атмосферный фронт, который будет пересекать Украину. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
Читайте также Будет ли снег на Рождество: прогноз погоды от синоптиков
Температура воздуха в западных и северных областях составит от -2 до +2 градусов. В центральной части страны ожидают 0 ... + 4 градуса, на востоке Украины – +2 ... + 5 градусов.
Теплее всего традиционно будет на юге и в Крыму. Например, на Херсонщине и Запорожье прогнозируют +4 ... + 8 градусов.
По словам Диденко, в Киеве будет холодно, столбики термометров достигнут +1 градуса. Однако осадков не прогнозируют. Кроме того, возможно, утром в столице даже выглянет солнышко.
Гололед на дорогах
Температура воздуха будет низкой, поэтому снег будет смешиваться с дождем. Поэтому синоптик предупредила о гололеде и сложной ситуации на дорогах:
- На Сумщине,
- Полтавщине,
- Кировоградщине,
- Черкасщине,
- Николаевщине,
- Одесщине.
Именно в этих областях осадки могут быть сильными.
Учитывая фактор понедельника, когда все приходят в себя после выходных – водителям, а особенно, коммунальщикам и дорожным службам, стоит быть особенно внимательными и готовыми к нестандартным ситуациям,
– отметила Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 30 ноября:
Ужгород – 0 ... + 2
Львов – 0 ...– 2
Ивано-Франковск – 0 ...– 2
Тернополь – -1 ... + 1
Черновцы – 0 ...– 2
Хмельницкий – -1 ... + 1
Луцк – -1 ... + 1
Ровно – -1 ... + 1
Житомир – -1 ... + 1
Винница – 0 ... + 2
Одесса – +1 ... + 3
Николаев – +2 ... + 4
Херсон – +5 ... + 7
Симферополь – +5 ... + 7
Кропивницкий – +1 ... + 3
Черкассы – +1 ... + 3
Чернигов – -1 ... + 1
Суммы – 0 ... + 2
Полтава – +2 ... + 4
Днепр – +3 ... + 5
Запорожье – +4 ... + 6
Донецк – +3 ... + 5
Луганск – +2 ... + 4
Харьков – +3 ... + 5
Киев – 0 ... + 2
Поделиться новостью