Погода в Украине, в понедельник, 30 ноября будет мрачной и неприветливой. В последний день осени почти на всей территории страны следует ожидать осадки. Кое-где будет снег, местами – дождь.

Каким будет последний день осени

Осадки спровоцирует атмосферный фронт, который будет пересекать Украину. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

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Температура воздуха в западных и северных областях составит от -2 до +2 градусов. В центральной части страны ожидают 0 ... + 4 градуса, на востоке Украины – +2 ... + 5 градусов.

Теплее всего традиционно будет на юге и в Крыму. Например, на Херсонщине и Запорожье прогнозируют +4 ... + 8 градусов.

По словам Диденко, в Киеве будет холодно, столбики термометров достигнут +1 градуса. Однако осадков не прогнозируют. Кроме того, возможно, утром в столице даже выглянет солнышко.

Гололед на дорогах

Температура воздуха будет низкой, поэтому снег будет смешиваться с дождем. Поэтому синоптик предупредила о гололеде и сложной ситуации на дорогах:

На Сумщине,

Полтавщине,

Кировоградщине,

Черкасщине,

Николаевщине,

Одесщине.

Именно в этих областях осадки могут быть сильными.

Учитывая фактор понедельника, когда все приходят в себя после выходных – водителям, а особенно, коммунальщикам и дорожным службам, стоит быть особенно внимательными и готовыми к нестандартным ситуациям,

– отметила Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 30 ноября:

Ужгород – 0 ... + 2

Львов – 0 ...– 2

Ивано-Франковск – 0 ...– 2

Тернополь – -1 ... + 1

Черновцы – 0 ...– 2

Хмельницкий – -1 ... + 1

Луцк – -1 ... + 1

Ровно – -1 ... + 1

Житомир – -1 ... + 1

Винница – 0 ... + 2

Одесса – +1 ... + 3

Николаев – +2 ... + 4

Херсон – +5 ... + 7

Симферополь – +5 ... + 7

Кропивницкий – +1 ... + 3

Черкассы – +1 ... + 3

Чернигов – -1 ... + 1

Суммы – 0 ... + 2

Полтава – +2 ... + 4

Днепр – +3 ... + 5

Запорожье – +4 ... + 6

Донецк – +3 ... + 5

Луганск – +2 ... + 4

Харьков – +3 ... + 5

Киев – 0 ... + 2



Прогноз погоды в Украине / Карта Укргидрометцентра