В пятницу, 30 октября, погода в Украине будет прохладной и по-осеннему дождевой. Теплее всего будет на Юге страны. Воздух там прогреется до +17 градусов.

В среднем температура воздуха в Украине будет держаться на уровне +11...+13 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью и утром ожидается мелкий дождь. Температура воздуха +11...+13 градусов. Небо на Востоке нашей страны будет покрыто облаками. Однако осадков не ожидают. Термометры там покажут +12...+14 градусов.

На севере Украины облачная погода продержится весь день. В то же время воздух там прогреется до +11...+13 градусов. На Пге будет теплее всего. Утреннее прояснение не окажет большой погоды на фоне пасмурного дня в целом. Столбики термометров покажут +15...+17 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +10...+12 градусов.

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Температура воздуха в городах Украины в пятницу, 30 октября:

Ужгород – +12...+14

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +15...+17

Николаев – +15...+17

Херсон – +14...+16

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Суммы – +11...+13

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +15...+17

Донецк – +13...+15

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +10...+12



Прогноз погоды в Украине на пятницу, 30 октября / Фото Укргидрометцентра