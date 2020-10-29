Прогноз погоды на 30 октября: в Украине облачно и прохладно
В пятницу, 30 октября, погода в Украине будет прохладной и по-осеннему дождевой. Теплее всего будет на Юге страны. Воздух там прогреется до +17 градусов.
В среднем температура воздуха в Украине будет держаться на уровне +11...+13 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На Западной Украине облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью и утром ожидается мелкий дождь. Температура воздуха +11...+13 градусов. Небо на Востоке нашей страны будет покрыто облаками. Однако осадков не ожидают. Термометры там покажут +12...+14 градусов.
На севере Украины облачная погода продержится весь день. В то же время воздух там прогреется до +11...+13 градусов. На Пге будет теплее всего. Утреннее прояснение не окажет большой погоды на фоне пасмурного дня в целом. Столбики термометров покажут +15...+17 градусов.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +10...+12 градусов.
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Температура воздуха в городах Украины в пятницу, 30 октября:
Ужгород – +12...+14
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +11...+13
Винница – +11...+13
Одесса – +15...+17
Николаев – +15...+17
Херсон – +14...+16
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Суммы – +11...+13
Полтава – +11...+13
Днепр – +12...+14
Запорожье – +15...+17
Донецк – +13...+15
Луганск – +12...+14
Харьков – +12...+14
Киев – +10...+12
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 30 октября / Фото Укргидрометцентра