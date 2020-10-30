Прогноз погоды на 31 октября: Украину накроют холод и дожди
Погода в Украине в субботу, 31 октября, будет в основном прохладной и дождливой. На западе и севере температура воздуха в среднем составит +8... +10 градусов. На остальной территории будет несколько теплее – 10 – 12 градусов выше нуля.
Погода в Украине 31 октября: прогноз от Наталки Диденко
Как написала Диденко в Фейсбуке, причиной дождливой погоды является циклон с юга. Итак, в субботу сильные дожди следует ожидать на юго-востоке, в Приазовье, местами в Днепре с районами и в восточных областях.
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Кроме того, над Украиной снова нависнут туманы. А это способствует зависанию вредных примесей в воздухе. Поэтому следует подальше держаться от трасс и автомобилей.
Что касается Киева, то 31 октября в столице будет промозгло, с туманами, дождями и похолоданием до +7 градусов.
Что говорят в Украинском гидрометцентре
В Укргидромецентре также прогнозируют дожди в большинстве областей Украины. Кроме того, в Карпатах будет дождливо с мокрым снегом, а на юге и востоке – возможны ливни.
Синоптики отмечают, что в Украине следует ожидать снижения температуры на 2 – 4 градуса. Так, холоднее всего в субботу будет на Прикарпатье – +6...+8. А теплее всего в Крыму – здесь столбики термометров поднимутся до +12... +14.
На Западе ветер будет дуть с северо-запада, в остальных областях – с севера. Его скорость в обоих случаях составит 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха в городах Украины в субботу, 31 октября
Ужгород – +10 ... +12
Львов – + 8 ... +10
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – + 8 ... +10
Черновцы – +7... + 9
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – + 8 ... +10
Ровно – + 8 ... +10
Житомир – + 8 ... +10
Винница – + 8 ... +10
Одесса – +11 ... +13
Николаев – +11 ... +13
Херсон – +19 ... +11
Симферополь – +12 ... +14
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – + 8 ... +10
Чернигов – + 8 ... +10
Сумы – + 9 ... +11
Полтава – + 8 ... +10
Днепр – +10 ... +12
Запорожье – +11 ... +13
Донецк – +11 ... +13
Луганск – +11 ... +13
Харьков – +10 ... +12
Киев – + 8 ... +10
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Прогноз погоды в Украине на 31 октября / данные Укргидрометцентра
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