Погода в Украине в субботу, 31 октября, будет в основном прохладной и дождливой. На западе и севере температура воздуха в среднем составит +8... +10 градусов. На остальной территории будет несколько теплее – 10 – 12 градусов выше нуля.

Погода в Украине 31 октября: прогноз от Наталки Диденко

Как написала Диденко в Фейсбуке, причиной дождливой погоды является циклон с юга. Итак, в субботу сильные дожди следует ожидать на юго-востоке, в Приазовье, местами в Днепре с районами и в восточных областях.

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Кроме того, над Украиной снова нависнут туманы. А это способствует зависанию вредных примесей в воздухе. Поэтому следует подальше держаться от трасс и автомобилей.

Что касается Киева, то 31 октября в столице будет промозгло, с туманами, дождями и похолоданием до +7 градусов.

Что говорят в Украинском гидрометцентре

В Укргидромецентре также прогнозируют дожди в большинстве областей Украины. Кроме того, в Карпатах будет дождливо с мокрым снегом, а на юге и востоке – возможны ливни.

Синоптики отмечают, что в Украине следует ожидать снижения температуры на 2 – 4 градуса. Так, холоднее всего в субботу будет на Прикарпатье – +6...+8. А теплее всего в Крыму – здесь столбики термометров поднимутся до +12... +14.

На Западе ветер будет дуть с северо-запада, в остальных областях – с севера. Его скорость в обоих случаях составит 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха в городах Украины в субботу, 31 октября

Ужгород – +10 ... +12

Львов – + 8 ... +10

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – + 8 ... +10

Черновцы – +7... + 9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – + 8 ... +10

Ровно – + 8 ... +10

Житомир – + 8 ... +10

Винница – + 8 ... +10

Одесса – +11 ... +13

Николаев – +11 ... +13

Херсон – +19 ... +11

Симферополь – +12 ... +14

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – + 8 ... +10

Чернигов – + 8 ... +10

Сумы – + 9 ... +11

Полтава – + 8 ... +10

Днепр – +10 ... +12

Запорожье – +11 ... +13

Донецк – +11 ... +13

Луганск – +11 ... +13

Харьков – +10 ... +12

Киев – + 8 ... +10

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Прогноз погоды в Украине на 31 октября / данные Укргидрометцентра