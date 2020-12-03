Прогноз погоды на 4 декабря: в Украину идет незначительное потепление
Погода в Украине в пятницу, 4 декабря, будет солнечной и немного морозной. Минусовые температуры ненадолго отступают на Западной Украине. А холодно будет на Востоке.
Зато высокие температуры уже традиционно фиксируют на Юге Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На Западной Украине облачно будет не весь день. Уже вечером небо станет чистым и ясным. Температура воздуха +4...+6 градусов. Зато на Востоке небо весь день будет затянуто облаками. Термометры там покажут 0...+2 градуса.
На Севере Украины солнце иногда будет прятаться за облаками. В то же время синоптики не прогнозируют осадков. Воздух там прогреется до +1...+3 градуса. На Юге прогнозируют безоблачное утро, но погода изменится уже в середине дня и небо покроется облаками. Там столбики термометров максимально покажут +10...+12 градусов.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +1...+3 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 4 декабря
Ужгород – +8...+10
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +3...+5
Ровно – +4...+6
Житомир – +2...+4
Винница – +3...+5
Одесса – +6...+8
Николаев – +3...+5
Херсон – +4...+6
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +1...+3
Сумы – +1...+3
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 4 декабря / Фото Укргидрометцентра
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