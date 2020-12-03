Погода в Украине в пятницу, 4 декабря, будет солнечной и немного морозной. Минусовые температуры ненадолго отступают на Западной Украине. А холодно будет на Востоке.

Зато высокие температуры уже традиционно фиксируют на Юге Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине облачно будет не весь день. Уже вечером небо станет чистым и ясным. Температура воздуха +4...+6 градусов. Зато на Востоке небо весь день будет затянуто облаками. Термометры там покажут 0...+2 градуса.

На Севере Украины солнце иногда будет прятаться за облаками. В то же время синоптики не прогнозируют осадков. Воздух там прогреется до +1...+3 градуса. На Юге прогнозируют безоблачное утро, но погода изменится уже в середине дня и небо покроется облаками. Там столбики термометров максимально покажут +10...+12 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +1...+3 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 4 декабря

Ужгород – +8...+10

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +3...+5

Ровно – +4...+6

Житомир – +2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – +6...+8

Николаев – +3...+5

Херсон – +4...+6

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +1...+3

Сумы – +1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3



Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 4 декабря / Фото Укргидрометцентра