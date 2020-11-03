Прогноз погоды на 4 ноября: в Украину пришла пасмурная погода и дожди
Погода в Украине в среду, 4 ноября, будет по-осеннему прохладной и дождливой. Небо будет покрыто облаками во всех регионах нашей страны, а Запад будет страдать от дождей.
Теплее всего традиционно будет на Юге. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В течение всего дня на Западной Украине будет держаться облачная погода. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается мелкий дождь. Температура воздуха составит +10...+12 градусов. Небо на Востоке будет ясным только утром, потом его затянет тучами, которые продержатся до позднего вечера. Однако синоптики не прогнозируют осадков. Термометры там покажут + 13 ... +15 градусов.
На Севере Украины солнце будет редко появляться из-за облаков. Воздух там прогреется до + 9...+11 градусов. На Юге традиционно будет теплее всего. Утром небо будет в плену облаков, но во второй половине дня полностью от них очистится. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до + 9...+11 градусов.
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Температура воздуха в городах Украины в среду, 4 ноября:
Ужгород - +11 ... +13
Львов - +10 ... +12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь - +10 ... +12
Черновцы - +10 ... +12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк - +10 ... +12
Ровно - +10 ... +12
Житомир- + 9...+11
Винница- + 9...+11
Одесса - +13 ... +15
Николаев - +14 ... +16
Херсон - +14 ... +16
Симферополь - +14 ... +16
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы- + 9...+11
Чернигов- + 9...+11
Сумы- + 9...+11
Полтава - +10 ... +12
Днепр - +12 ... +14
Запорожье- + 13...+15
Донецк - +13 ... +15
Луганск - +13 ... +15
Харьков - +12 ... +14
Киев- + 9 ... +11
Прогноз погоды в Украине на среду, 4 ноября / Фото Укргидрометцентра
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