Погода в Украине в среду, 4 ноября, будет по-осеннему прохладной и дождливой. Небо будет покрыто облаками во всех регионах нашей страны, а Запад будет страдать от дождей.

Теплее всего традиционно будет на Юге. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение всего дня на Западной Украине будет держаться облачная погода. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается мелкий дождь. Температура воздуха составит +10...+12 градусов. Небо на Востоке будет ясным только утром, потом его затянет тучами, которые продержатся до позднего вечера. Однако синоптики не прогнозируют осадков. Термометры там покажут + 13 ... +15 градусов.

На Севере Украины солнце будет редко появляться из-за облаков. Воздух там прогреется до + 9...+11 градусов. На Юге традиционно будет теплее всего. Утром небо будет в плену облаков, но во второй половине дня полностью от них очистится. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до + 9...+11 градусов.

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Температура воздуха в городах Украины в среду, 4 ноября:

Ужгород - +11 ... +13

Львов - +10 ... +12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь - +10 ... +12

Черновцы - +10 ... +12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк - +10 ... +12

Ровно - +10 ... +12

Житомир- + 9...+11

Винница- + 9...+11

Одесса - +13 ... +15

Николаев - +14 ... +16

Херсон - +14 ... +16

Симферополь - +14 ... +16

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы- + 9...+11

Чернигов- + 9...+11

Сумы- + 9...+11

Полтава - +10 ... +12

Днепр - +12 ... +14

Запорожье- + 13...+15

Донецк - +13 ... +15

Луганск - +13 ... +15

Харьков - +12 ... +14

Киев- + 9 ... +11



Прогноз погоды в Украине на среду, 4 ноября / Фото Укргидрометцентра