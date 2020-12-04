Прогноз погоды на 5 декабря: в Украине будет тепло и солнечно
Погода в Украине в субботу, 5 декабря, будет солнечной и относительно теплой. На западе страны синоптики обещают до 12 градусов тепла. Следовательно, существенных осадков не прогнозируют.
В Украине 5 декабря ожидают сильный юго-восточный ветер. В некоторых областях влажность и морозная температура образуют гололедицу на дорогах. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Хоть какое-то утешение возможно от него (ветра – 24 канал) – будет разгонять туманы и, соответственно, рассеивать вредные выбросы из миллионов автомобилей на наших дорогах и дымы из частных секторов,
– заметила Диденко.
По данным Укргидрометцентра, холоднее всего 5 декабря будет в восточных областях. Температура воздуха там опустится до 0...-2 градусов. В то же время весь день на небе будет светить солнце.
На Западе же будет теплее всего – + 5...+7 градусов. В Черновцах температура прогреется до +10...+12 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. На юге, как для первого зимнего месяца погода также будет теплой. Столбик термометра поднимется до +3...+7 градусов.
В южных областях синоптики прогнозируют +1...+ 3 градуса и солнечную погоду на весь день.
В Киеве утром 5 декабря может быть облачно, однако к концу дня на небе появится солнце. Температура воздуха в столице составит 0...+2 градуса.
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Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 5 декабря
Ужгород – +10...+12
Львов – + 6...+8
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – + 5...+7
Черновцы – + 5...+7
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – + 5...+7
Житомир – + 2...+4
Винница – + 2...+4
Одесса – + 5...+7
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – + 5...+7
Кропивницкий – +2..+4
Черкассы – + 2..+4
Чернигов – +1...+3
Сумы – + 1...+3
Полтава – + 2...+4
Днепр – + 2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – 0...+2
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