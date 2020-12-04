Погода в Украине в субботу, 5 декабря, будет солнечной и относительно теплой. На западе страны синоптики обещают до 12 градусов тепла. Следовательно, существенных осадков не прогнозируют.

В Украине 5 декабря ожидают сильный юго-восточный ветер. В некоторых областях влажность и морозная температура образуют гололедицу на дорогах. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Хоть какое-то утешение возможно от него (ветра – 24 канал) – будет разгонять туманы и, соответственно, рассеивать вредные выбросы из миллионов автомобилей на наших дорогах и дымы из частных секторов,

– заметила Диденко.

По данным Укргидрометцентра, холоднее всего 5 декабря будет в восточных областях. Температура воздуха там опустится до 0...-2 градусов. В то же время весь день на небе будет светить солнце.

На Западе же будет теплее всего – + 5...+7 градусов. В Черновцах температура прогреется до +10...+12 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. На юге, как для первого зимнего месяца погода также будет теплой. Столбик термометра поднимется до +3...+7 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют +1...+ 3 градуса и солнечную погоду на весь день.

В Киеве утром 5 декабря может быть облачно, однако к концу дня на небе появится солнце. Температура воздуха в столице составит 0...+2 градуса.

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Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 5 декабря

Ужгород – +10...+12

Львов – + 6...+8

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – + 5...+7

Черновцы – + 5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – + 5...+7

Житомир – + 2...+4

Винница – + 2...+4

Одесса – + 5...+7

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – + 5...+7

Кропивницкий – +2..+4

Черкассы – + 2..+4

Чернигов – +1...+3

Сумы – + 1...+3

Полтава – + 2...+4

Днепр – + 2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на 5 декабря / Карта Укргидрометцентра