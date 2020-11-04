Прогноз погоды на 5 ноября: солнечно, но есть исключения
Погода в Украине в четверг, 5 ноября будет солнечной и довольно теплой как на позднюю осень в большинстве областей Украины. Исключениями станут только несколько областей на западе и севере – там дожди, но тоже будет достаточно тепло.
В целом по Украине температура воздуха в течение дня будет колебаться между +7 и +14 градусов. Такой прогноз дает Укргидрометцентр.
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Теплым будет юг Украины – + 11 ... + 15 градусов. Также тепло на востоке (+7 ... + 11 градусов) и в Закарпатской области (+11 ... + 13 градусов). В остальных западных и центральных областях – +6 ... + 10 градусов.
Дождливо в течение дня в 7 областях: Киевской, Черниговской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской. В других областях осадки будут только ночью.
В Киеве также дождь в течение дня. Температура воздуха остановится на уровне +8 ... + 10 градусов, а сильный ветер может разгоняться до 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха в городах Украины в четверг 5 ноября:
Ужгород – + 11 ... + 13
Львов – + 8 ... + 10
Ивано-Франковск – +7 ... +9
Тернополь – +6 ... +8
Черновцы – + 7 ... + 9
Хмельницкий – +6 ... +8
Луцк – + 7 ... + 9
Ровно – + 8 ... + 10
Житомир – +7 ... + 9
Винница – +7 ... + 9
Одесса – + 13 ... + 15
Николаев – + 11 ... + 13
Херсон – + 12 ... + 14
Симферополь – + 12 ... + 14
Кропивницкий – + 8 ... + 10
Черкассы – +7 ... + 9
Чернигов – +7 ... + 9
Сумы – +7 ... + 9
Полтава – + 8 ... + 10
Днепр – + 9 ... + 11
Запорожье – +11 ... + 13
Донецк – + 9 ... + 11
Луганск – + 8 ... + 10
Харьков – + 7 ... + 9
Киев – + 8 ... + 10
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