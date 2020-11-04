Погода в Украине в четверг, 5 ноября будет солнечной и довольно теплой как на позднюю осень в большинстве областей Украины. Исключениями станут только несколько областей на западе и севере – там дожди, но тоже будет достаточно тепло.

В целом по Украине температура воздуха в течение дня будет колебаться между +7 и +14 градусов. Такой прогноз дает Укргидрометцентр.

Интересно Самый теплый за 140 лет: октябрь в Киеве побил несколько рекордов

Теплым будет юг Украины – + 11 ... + 15 градусов. Также тепло на востоке (+7 ... + 11 градусов) и в Закарпатской области (+11 ... + 13 градусов). В остальных западных и центральных областях – +6 ... + 10 градусов.

Дождливо в течение дня в 7 областях: Киевской, Черниговской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской. В других областях осадки будут только ночью.

В Киеве также дождь в течение дня. Температура воздуха остановится на уровне +8 ... + 10 градусов, а сильный ветер может разгоняться до 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха в городах Украины в четверг 5 ноября:

Ужгород – + 11 ... + 13

Львов – + 8 ... + 10

Ивано-Франковск – +7 ... +9

Тернополь – +6 ... +8

Черновцы – + 7 ... + 9

Хмельницкий – +6 ... +8

Луцк – + 7 ... + 9

Ровно – + 8 ... + 10

Житомир – +7 ... + 9

Винница – +7 ... + 9

Одесса – + 13 ... + 15

Николаев – + 11 ... + 13

Херсон – + 12 ... + 14

Симферополь – + 12 ... + 14

Кропивницкий – + 8 ... + 10

Черкассы – +7 ... + 9

Чернигов – +7 ... + 9

Сумы – +7 ... + 9

Полтава – + 8 ... + 10

Днепр – + 9 ... + 11

Запорожье – +11 ... + 13

Донецк – + 9 ... + 11

Луганск – + 8 ... + 10

Харьков – + 7 ... + 9

Киев – + 8 ... + 10



Прогноз погоды на четверг, 5 ноября, от Укргидрометцентра