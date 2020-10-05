Погода в Украине в понедельник, 5 октября, будет солнечной и теплой на всех территориях, кроме западных областей. Там будет дождливо и днем, и ночью. Местами обещают грозы.

Температура воздуха порадует украинцев почти летним теплом. Средняя суточная температура завтра составит +19... +24 градуса. Об этом сообщает украинская синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке.

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Жителям западных областей лучше не выходить из дома без зонта. Грозы прогнозируют на Закарпатье, а также во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Ровненской областях. Температура воздуха прогреется до комфортных + 21...+23 градусов.

В Киеве понедельник также будет теплым, дневная температура воздуха будет колебаться около + 20 градусов. Дождей не предвидится,

– сообщает Диденко.

Температура воздуха в городах Украины в понедельник, 5 октября:

Ужгород – +22 ... +24

Львов – +21 ... +23

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернопольм – +21 ... +23

Черновцы – +21 ... +23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21 ... +23

Ровно – +20 ... +22

Житомир – +11 ... +23

Винница – +21 ... +23

Одесса – +20 ... +22

Николаев – +21 ... +23

Херсон – +21 ... +23

Симферополь – +21 ... +23

Кропивницкий – +10...+22

Черкассы – +20 ... +22

Чернигов – +20 ... +22

Сумы – +20 ... +22

Полтава – +21...+23

Днепр – +21 ... +23

Запорожье – +21 ... +23

Донецк – +21 ... +23

Луганск – +21 ... +23

Харьков – +21 ... +23

Киев – + 19...+21.

Прогноз погоды на понедельник, 5 октября, от Укргидрометцентра