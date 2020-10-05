Прогноз погоды на 5 октября: запад накроют грозы, а в других областях будет солнечно и тепло
Погода в Украине в понедельник, 5 октября, будет солнечной и теплой на всех территориях, кроме западных областей. Там будет дождливо и днем, и ночью. Местами обещают грозы.
Температура воздуха порадует украинцев почти летним теплом. Средняя суточная температура завтра составит +19... +24 градуса. Об этом сообщает украинская синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке.
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Жителям западных областей лучше не выходить из дома без зонта. Грозы прогнозируют на Закарпатье, а также во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Ровненской областях. Температура воздуха прогреется до комфортных + 21...+23 градусов.
В Киеве понедельник также будет теплым, дневная температура воздуха будет колебаться около + 20 градусов. Дождей не предвидится,
– сообщает Диденко.
Температура воздуха в городах Украины в понедельник, 5 октября:
Ужгород – +22 ... +24
Львов – +21 ... +23
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернопольм – +21 ... +23
Черновцы – +21 ... +23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +21 ... +23
Ровно – +20 ... +22
Житомир – +11 ... +23
Винница – +21 ... +23
Одесса – +20 ... +22
Николаев – +21 ... +23
Херсон – +21 ... +23
Симферополь – +21 ... +23
Кропивницкий – +10...+22
Черкассы – +20 ... +22
Чернигов – +20 ... +22
Сумы – +20 ... +22
Полтава – +21...+23
Днепр – +21 ... +23
Запорожье – +21 ... +23
Донецк – +21 ... +23
Луганск – +21 ... +23
Харьков – +21 ... +23
Киев – + 19...+21.
Прогноз погоды на понедельник, 5 октября, от Укргидрометцентра