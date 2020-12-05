Погода в Украине в воскресенье, 6 декабря, будет довольно прохладной, однако настоящие зимние морозы еще не наступят. На всей территории страны будет светить солнце. Осадков не прогнозируют.

Насладиться приятной погодой украинцам может помешать туман. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Больше всего шансов у облачной погоды будет в западных областях и на юго-востоке, включая Крым,

– заявила синоптик.

Теплее всего будет на Западе. Там температура воздуха прогреется до +2...+4 градусов. Настоящим рекордсменом по уровню тепла станет город Ужгород. Днем там ожидают до 11 градусов тепла.

На Востоке температура воздуха опустится до -1...-3 градусов.

В Киеве прогнозируют 0...-2 градусов мороза.

В Крыму температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до -1 градуса мороза.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 6 декабря

Ужгород – +9...+11

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0 ..+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +2...+4

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +2...+4

Николаев – +0...+2

Херсон – -1...+1

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – 0...-2

Чернигов – -1...-3

Сумы – -1...-3

Полтава – -1...-3

Днепр – -1...-3

Запорожье – -1...+1

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -1...-3

Киев – 0...-2



Прогноз погоды на 6 декабря / Карта Укргидрометцентра