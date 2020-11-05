Погода в Украине в пятницу, 6 ноября, будет теплой, осадков не прогнозируют. Столбики термометров достигнут +6...+10 градусов. Правда, возможны сильные порывы ветра.

Тепло в Украине не отступает – до конца недели дневная существенно не похолодает, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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6 ноября будет немного свежее, в течение дня температура воздуха будет достигать +6...+10 градусов, в южных областях – до +12 градусов.

Ветер будет завывать с северо-запада, вероятные сильные порывы. Дождей не прогнозируют.

В Киеве температура воздуха составит около +8 градусов. Будет сухо и ветрено.

К слову, уже с 11 ноября постепенно придет похолодание, ночью будут небольшие морозы.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 6 ноября:

Ужгород – +9...+11

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +6...+8

Винница – +7...+9

Одесса – +10...+12

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +7...+9

Сумы – +6...+8

Полтава – +6...+8

Днепр – +7...+9

Запорожье – +8...+10

Донецк – +8...+10

Луганск – +7...+9

Харьков – +6...+8

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на 6 ноября от Укргидрометцентра