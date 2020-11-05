Прогноз погоды на 6 ноября: будет тепло, но ветрено
Погода в Украине в пятницу, 6 ноября, будет теплой, осадков не прогнозируют. Столбики термометров достигнут +6...+10 градусов. Правда, возможны сильные порывы ветра.
Тепло в Украине не отступает – до конца недели дневная существенно не похолодает, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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6 ноября будет немного свежее, в течение дня температура воздуха будет достигать +6...+10 градусов, в южных областях – до +12 градусов.
Ветер будет завывать с северо-запада, вероятные сильные порывы. Дождей не прогнозируют.
В Киеве температура воздуха составит около +8 градусов. Будет сухо и ветрено.
К слову, уже с 11 ноября постепенно придет похолодание, ночью будут небольшие морозы.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 6 ноября:
Ужгород – +9...+11
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +7...+9
Ровно – +7...+9
Житомир – +6...+8
Винница – +7...+9
Одесса – +10...+12
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +7...+9
Сумы – +6...+8
Полтава – +6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – +8...+10
Донецк – +8...+10
Луганск – +7...+9
Харьков – +6...+8
Киев – +7...+9
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