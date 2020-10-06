Прогноз погоды на 6 октября: будет тепло, но запад окутают дожди с грозами
Погода в Украине во вторник, 6 октября, будет на одной части дождевой, а на другой – солнечной и сухой. Также утром можно будет наблюдать туман.
Какой будет погода 6 октября: прогноз от Натальи Диденко
По словам синоптика дожди, местами даже с грозами, охватят западные области Украины и дойдут до Житомирщины и Виннитчины. Принесет такую погоду фронт. Об этом Диденко написала в фейсбуке.
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На остальной территории будет преобладать восточный мощный антициклон. Поэтому следует ожидать преимущественно сухую, с туманами, погоду. Правда, порывистый юго-восточный ветер будет быстро разгонять эти туманы.
Всего в Украине 6 октября будут тепло – температура воздуха поднимется до +18... +23 градусов. А в Крыму – даже до +25. Однако на западе будет несколько прохладно – +16... +18.
В Киеве вторник будет с облаками, но без существенных осадков. Разве что маленький дождь может выпасть после обеда. Ветер остается юго-восточным и периодически, внезапно, резким. Столбики термометров в столице поднимутся до +20 градусов.
Что говорит Укргидрометцентр
В Украинском гидрометцентре также прогнозируют дождливую погоду на западе, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Местами значительные дожди следует ожидать в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях. Кое-где будут и грозы. В остальных областях – сухо и солнце.
Температура воздуха в среднем +20... +22 градуса. А на юге страны можно будет ожидать +25. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 7-12 метров в секунду. Зато на крайнем востоке будут порывы до 15-20 метров в секунду.
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Температура воздуха в городах Украины 6 октября
Ужгород – +18... +20
Львов – +19... +21
Ивано-Франковск – +18... +20
Тернополь – +18... +20
Черновцы – +18... +20
Хмельницкий – +18... +20
Луцк – +19... +21
Ровно – +19... +21
Житомир – +18... +20
Винница – +20... +22
Одесса – +20... +22
Николаев – +22... +24
Херсон – +22... +24
Симферополь – +22... +24
Кропивницкий – +20... +22
Черкассы – +19... +21
Чернигов – +19... +21
Сумы – +19... +21
Полтава – +19... +21
Днепр – +20... +22
Запорожье – +22... +24
Донецк – +21... +23
Луганск – +21... +23
Харьков – +21... +23
Киев – +19... +21