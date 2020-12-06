Погода в Украине в понедельник, 7 декабря, будет морозной во многих регионах страны. Пока жители 24 регионов будут "наслаждаться" тем, что температура лишь немного опустилась ниже нуля, к Закарпатью зима еще не дошла.

Во всех регионах страны, кроме западного, температура воздуха будет в пределах -4...+2 градуса. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

К слову Когда в Украину придут снег и морозы: прогноз

Между тем в Ужгороде ожидаются вполне комфортные +9...+11 градусов. Лишь ночью будет минимальный морозец – -1...-3 градуса. Как и в других регионах, осадков не будет.

Если днем ​​температура воздуха в других регионах будет почти одинаковой, то ночью она будет отличаться несколько больше. Холоднее всего будет на востоке – -9...-11 градусов.

В центре и на юге ожидаются -6...-9 градусов. Ощутимо будут отличаться ночи даже в соседних областях на западе. Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой – -1...-3 градуса, а в остальных – -5...-7 градусов.

Киев в понедельник будет самым холодным регионом страны. Днем здесь ожидаются -2 ...- 4 градуса. Ночью температура опустится до -6 ...- 8 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 7 декабря:

Ужгород – +9...+11

Львов – 0…+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -2...0

Винница – -2...0

Одесса – -1...+1

Николаев – +0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – -2...0

Черкассы – -2...0

Чернигов – -1...+1

Сумы – -2...0

Полтава – -1...+1

Днепр – -2...0

Запорожье – -1...+1

Донецк – -3...-1

Луганск – -3...-1

Харьков – -2...0

Киев – -4...-2

Прогноз погоды на понедельник, 7 декабря, от Укргидрометцентра