Прогноз погоды на 7 декабря: в Украину идут морозы, только на Закарпатье – "кайфово"
Погода в Украине в понедельник, 7 декабря, будет морозной во многих регионах страны. Пока жители 24 регионов будут "наслаждаться" тем, что температура лишь немного опустилась ниже нуля, к Закарпатью зима еще не дошла.
Во всех регионах страны, кроме западного, температура воздуха будет в пределах -4...+2 градуса. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
К слову Когда в Украину придут снег и морозы: прогноз
Между тем в Ужгороде ожидаются вполне комфортные +9...+11 градусов. Лишь ночью будет минимальный морозец – -1...-3 градуса. Как и в других регионах, осадков не будет.
Если днем температура воздуха в других регионах будет почти одинаковой, то ночью она будет отличаться несколько больше. Холоднее всего будет на востоке – -9...-11 градусов.
В центре и на юге ожидаются -6...-9 градусов. Ощутимо будут отличаться ночи даже в соседних областях на западе. Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой – -1...-3 градуса, а в остальных – -5...-7 градусов.
Киев в понедельник будет самым холодным регионом страны. Днем здесь ожидаются -2 ...- 4 градуса. Ночью температура опустится до -6 ...- 8 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 7 декабря:
Ужгород – +9...+11
Львов – 0…+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – -2...0
Винница – -2...0
Одесса – -1...+1
Николаев – +0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – -2...0
Черкассы – -2...0
Чернигов – -1...+1
Сумы – -2...0
Полтава – -1...+1
Днепр – -2...0
Запорожье – -1...+1
Донецк – -3...-1
Луганск – -3...-1
Харьков – -2...0
Киев – -4...-2
Прогноз погоды на понедельник, 7 декабря, от Укргидрометцентра
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