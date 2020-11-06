Прогноз погоды на 7 ноября: Украину ожидает солнце и тепло
Погода в Украине в субботу, 7 ноября, будет безоблачной и солнечной. В то же время температура воздуха в среднем поднимется до +13...+14 градусов.
Прогноз погоды на 6 ноября от Диденко
Как объяснила Наталья Диденко в фейсбуке, причиной такой погоды является антициклон Ramesh, который заблокирует дожди. Однако, это не помешает туманам.
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По словам синоптика, температура воздуха в субботу по сравнению с предыдущими днями немного повысится. В течение дня столбики термометров будут показывать +8...+13 градусов. Правда, на юге будет теплее – +12... +15 градусов. Ветер будет северо-западным, умеренным, порой порывистым.
Что касается Киева, то в столице дожди не прогнозируют, но возможен туман. Температура воздуха здесь составит до +10 градусов.
Что говорят в Укргидрометцентре
В Украинском гидрометцентре также прогнозируют туманы, правда в субботу они будут только в западных областях. В то же время на всей территории Украины будет солнечно и без осадков.
Температура воздуха днем поднимется до 12 градусов тепла. Холоднее всего будет на Киевщине, здесь столбики термометров покажут +9...+11 градусов. А самую высокую температуру следует ожидать в ряде областей юга, центра и юго-востока – +12...+14 градусов.
Ветер во всех областях синоптики ожидают северо-западный: его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.
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Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 7 ноября
Ужгород – +12...+14
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +11...+13
Винница – +12...+14
Одесса – +12...+14
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – + 11...+13
Сумы – +11...+13
Полтава – +11...+13
Днепр – +12...+14
Запорожье – +12...+14
Донецк – +11...+13
Луганск – +10...+12
Харьков – +10...+12
Киев – +9...+11
Прогноз погоды в Украине на 7 ноября / Данные Укргидрометцентра
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