Погода в Украине в субботу, 7 ноября, будет безоблачной и солнечной. В то же время температура воздуха в среднем поднимется до +13...+14 градусов.

Прогноз погоды на 6 ноября от Диденко

Как объяснила Наталья Диденко в фейсбуке, причиной такой погоды является антициклон Ramesh, который заблокирует дожди. Однако, это не помешает туманам.

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По словам синоптика, температура воздуха в субботу по сравнению с предыдущими днями немного повысится. В течение дня столбики термометров будут показывать +8...+13 градусов. Правда, на юге будет теплее – +12... +15 градусов. Ветер будет северо-западным, умеренным, порой порывистым.

Что касается Киева, то в столице дожди не прогнозируют, но возможен туман. Температура воздуха здесь составит до +10 градусов.

Что говорят в Укргидрометцентре

В Украинском гидрометцентре также прогнозируют туманы, правда в субботу они будут только в западных областях. В то же время на всей территории Украины будет солнечно и без осадков.

Температура воздуха днем поднимется до 12 градусов тепла. Холоднее всего будет на Киевщине, здесь столбики термометров покажут +9...+11 градусов. А самую высокую температуру следует ожидать в ряде областей юга, центра и юго-востока – +12...+14 градусов.

Ветер во всех областях синоптики ожидают северо-западный: его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

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Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 7 ноября

Ужгород – +12...+14

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +11...+13

Винница – +12...+14

Одесса – +12...+14

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – + 11...+13

Сумы – +11...+13

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +10...+12

Харьков – +10...+12

Киев – +9...+11



Прогноз погоды в Украине на 7 ноября / Данные Укргидрометцентра