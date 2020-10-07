Прогноз погоды на 7 октября: Украину накроют ливни, местами грозы
Погода в Украине в среду, 7 октября, будет дождливой на большей части территории страны. Только на Волыни, востоке Украины, Крыму и Херсонщине до сих пор будет солнечно. В то же время в части центральных, южных и северных областей ожидаются грозы.
На юге и востоке Украины до сих пор будет довольно тепло – +21...+26 градусов. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
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Между тем, холоднее всего будет на западе – +17...+19 градусов. Также прохладно и в центре – +17...+ 21 градус.
Осень постепенно открывает свои позолоченные краны и дожди из них текут смелее. В большинстве областей пройдут периодические дожди и даже возможны грозы,
– пишет синоптик Наталья Диденко.
Также ощутимо опустится температура воздуха ночью. В среднем она будет в пределах +10...+15 градусов. На юге будет чуточку теплее – до +17 градусов. На востоке же наоборот не будет подниматься выше + 7...+10 градусов.
В Киеве в течение дня погода будет дождливой, с сильным ветром и постоянным риском грозы. Температура воздуха будет в пределах +17...+ 19 градусов, а дожди в течение суток практически не будут прекращаться.
Температура воздуха в городах Украины 7 октября:
Ужгород – +17...+19
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +17...+19
Винница – +17...+19
Одесса – +23...+25
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +18 ...+20
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17...+19
Полтава – +19...+21
Днепр – +22...+24
Запорожье – +21...+23
Донецк – +21...+23
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – + 17...+19