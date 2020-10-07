Погода в Украине в среду, 7 октября, будет дождливой на большей части территории страны. Только на Волыни, востоке Украины, Крыму и Херсонщине до сих пор будет солнечно. В то же время в части центральных, южных и северных областей ожидаются грозы.

На юге и востоке Украины до сих пор будет довольно тепло – +21...+26 градусов. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

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Между тем, холоднее всего будет на западе – +17...+19 градусов. Также прохладно и в центре – +17...+ 21 градус.

Осень постепенно открывает свои позолоченные краны и дожди из них текут смелее. В большинстве областей пройдут периодические дожди и даже возможны грозы,

– пишет синоптик Наталья Диденко.

Также ощутимо опустится температура воздуха ночью. В среднем она будет в пределах +10...+15 градусов. На юге будет чуточку теплее – до +17 градусов. На востоке же наоборот не будет подниматься выше + 7...+10 градусов.

В Киеве в течение дня погода будет дождливой, с сильным ветром и постоянным риском грозы. Температура воздуха будет в пределах +17...+ 19 градусов, а дожди в течение суток практически не будут прекращаться.

Температура воздуха в городах Украины 7 октября:

Ужгород – +17...+19

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +17...+19

Одесса – +23...+25

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +18 ...+20

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +19...+21

Днепр – +22...+24

Запорожье – +21...+23

Донецк – +21...+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – + 17...+19

Прогноз погоды на среду, 7 октября, от Укргидрометцентра