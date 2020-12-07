Погода в Украине во вторник, 8 декабря, будет достаточно прохладной и неприятной. На Западе, а также Приазовье продолжит свирепствовать порывистый ветер, а температура воздуха ночью на востоке упадет до -11 градусов.

Холодная воздушная масса арктического происхождения все еще остается над Украиной. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

Смотрите также Президентская резиденция на Бирючем острове заблокирована: на Азовском море бушует шторм

8 декабря антициклон все же обусловит сухую погоду в большинстве областей Украины, однако на юго-западе и в западных областях есть вероятность осадков. Между прочим, осадки, пусть и незначительные, могут днем достичь даже Винницкой и Киевской областей,

– заметила она.

По словам Диденко, особенно холодной будет ночь: ожидается -7...-14 градусов на Востоке, в западных областях 0...-5 градусов, в южной части -2...-8 градусов, а на юге Одесской области около ноля.

Днем температура воздуха составит -1...-5 градусов, на Западе и Юге от -2 до +2 градусов, в Крыму и на Закарпатье +4...+8 градусов.

В Киеве 8 декабря возможен небольшой снег, температура воздуха опустится до -2...-4 градусов.

Ветер будет восточный и юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду с сильными порывами.

Внимание! 8 декабря в западных, южных и юго-восточных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (И уровень опасности, желтый). Между тем на акватории Азовского моря порывы ветра достигнут 25 – 30 метров в секунду, высота волн 15 – 20 дециметров, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).



Предупреждение о непогоде / Изображение Укргидрометцентра

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 8 декабря:

Ужгород – +3...+5

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...-3

Винница – 0...-2

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -1...-3

Черкассы – -1...-3

Чернигов – -2...-4

Сумы – -2...-4

Полтава – -1...-3

Днепр – 0...-2

Запорожье – -1...+1

Донецк – 0...-2

Луганск – -1...-3

Харьков – -1...-3

Киев – -2...-4



Прогноз погоды в Украине на вторник, 8 декабря, от Укргидрометцентра