Прогноз погоды на 8 декабря: порывистый штормовой ветер и мороз остудят страну
Погода в Украине во вторник, 8 декабря, будет достаточно прохладной и неприятной. На Западе, а также Приазовье продолжит свирепствовать порывистый ветер, а температура воздуха ночью на востоке упадет до -11 градусов.
Холодная воздушная масса арктического происхождения все еще остается над Украиной. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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8 декабря антициклон все же обусловит сухую погоду в большинстве областей Украины, однако на юго-западе и в западных областях есть вероятность осадков. Между прочим, осадки, пусть и незначительные, могут днем достичь даже Винницкой и Киевской областей,
– заметила она.
По словам Диденко, особенно холодной будет ночь: ожидается -7...-14 градусов на Востоке, в западных областях 0...-5 градусов, в южной части -2...-8 градусов, а на юге Одесской области около ноля.
Днем температура воздуха составит -1...-5 градусов, на Западе и Юге от -2 до +2 градусов, в Крыму и на Закарпатье +4...+8 градусов.
В Киеве 8 декабря возможен небольшой снег, температура воздуха опустится до -2...-4 градусов.
Ветер будет восточный и юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду с сильными порывами.
Предупреждение о непогоде / Изображение Укргидрометцентра
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 8 декабря:
Ужгород – +3...+5
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...-3
Винница – 0...-2
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -1...-3
Черкассы – -1...-3
Чернигов – -2...-4
Сумы – -2...-4
Полтава – -1...-3
Днепр – 0...-2
Запорожье – -1...+1
Донецк – 0...-2
Луганск – -1...-3
Харьков – -1...-3
Киев – -2...-4
Прогноз погоды в Украине на вторник, 8 декабря, от Укргидрометцентра
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