Погода в воскресенье, 8 ноября, будет умеренно теплой. Преимущественно, на большинстве территории Украины будет светить солнце, хотя местами может быть облачно.

Что прогнозируют синоптики

Дождей в воскресенье не будет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

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По ее словам, дождей не будет из-за антициклона Ramesh. Правда, прогнозируют туман.

Выходные, хотя и будут с облаками, но все же не мокрыми и не морозными – для грибов как раз, ну, или для выбивания ковров или прогулок в замшевых кроссовках,

– отметила Диденко.

Кроме того, синоптик добавила, что средняя температура в течение дня составит +8...+13 градусов. Теплее будет на Юге – +12...+15 градусов. В Киеве дожди тоже не прогнозируют. Днем в столице столбики термометров могут достигать +10 градусов, ночью опустятся до +5...+7.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, ветер будет умеренным, порой порывистый – 3 – 8 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 8 ноября:

Ужгород – +12...+14

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +12...+14

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +9...+11

Сумы – +8...+10

Полтава – +10...+12

Днепр – +9...+11

Запорожье – +11...+13

Донецк – +9...+11

Луганск – +9...+11

Харьков – +9...+11

Киев – +9...+11



Прогноз погоды в Украине на 8 ноября / Карта Укргидрометцентра