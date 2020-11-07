Прогноз погоды на 8 ноября: в Украине будет сухо, но туманно
Погода в воскресенье, 8 ноября, будет умеренно теплой. Преимущественно, на большинстве территории Украины будет светить солнце, хотя местами может быть облачно.
Что прогнозируют синоптики
Дождей в воскресенье не будет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
К теме В Украину на несколько дней возвращается осеннее тепло до +15 градусов
По ее словам, дождей не будет из-за антициклона Ramesh. Правда, прогнозируют туман.
Выходные, хотя и будут с облаками, но все же не мокрыми и не морозными – для грибов как раз, ну, или для выбивания ковров или прогулок в замшевых кроссовках,
– отметила Диденко.
Кроме того, синоптик добавила, что средняя температура в течение дня составит +8...+13 градусов. Теплее будет на Юге – +12...+15 градусов. В Киеве дожди тоже не прогнозируют. Днем в столице столбики термометров могут достигать +10 градусов, ночью опустятся до +5...+7.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, ветер будет умеренным, порой порывистый – 3 – 8 метров в секунду.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 8 ноября:
Ужгород – +12...+14
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +9...+11
Винница – +10...+12
Одесса – +12...+14
Николаев – +11...+13
Херсон – +11...+13
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +9...+11
Сумы – +8...+10
Полтава – +10...+12
Днепр – +9...+11
Запорожье – +11...+13
Донецк – +9...+11
Луганск – +9...+11
Харьков – +9...+11
Киев – +9...+11
Прогноз погоды в Украине на 8 ноября / Карта Укргидрометцентра
Поделиться новостью