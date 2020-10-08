Погода в Украине в четверг, 8 октября, будет дождливой в большинстве регионов. Сухо будет на востоке и юге. Воздух прогреется до +14...+25 градусов – в зависимости от области.

Большую часть Украины 8 октября охватят осадки. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

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В западных, северных и центральных областях, а также в Одесской области прогнозируют дожди с грозами.

На юге и востоке будет господствовать сухая и солнечная погода.

Температура воздуха будет отличаться в зависимости от региона. Холоднее всего будет на западе – +14...+17 градусов. Зато наибольшей отметки термометры достигнут в Крыму – +23...+25 градусов, на Николаевщине и Херсонщине – +22...+24 градуса.

Ветер будет разгоняться до 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве прогнозируют дожди, воздух прогреется до +18...+20 градусов.

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Температура воздуха в городах Украины 8 октября:

Ужгород – +17...+19

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +17...+19

Одесса – +23...+25

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +17...+19

Суммы – +17...+19

Полтава – +19...+21

Днепр – +22...+24

Запорожье – +21...+23

Донецк – +21...+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на четверг, 8 октября, от Укргидрометцентра