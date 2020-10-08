Прогноз погоды на 8 октября: большинство областей накроют дожди и грозы
Погода в Украине в четверг, 8 октября, будет дождливой в большинстве регионов. Сухо будет на востоке и юге. Воздух прогреется до +14...+25 градусов – в зависимости от области.
Большую часть Украины 8 октября охватят осадки. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
Читайте также В Украине предупредили об ухудшении погоды: в каких регионах следует ждать ливня
В западных, северных и центральных областях, а также в Одесской области прогнозируют дожди с грозами.
На юге и востоке будет господствовать сухая и солнечная погода.
Температура воздуха будет отличаться в зависимости от региона. Холоднее всего будет на западе – +14...+17 градусов. Зато наибольшей отметки термометры достигнут в Крыму – +23...+25 градусов, на Николаевщине и Херсонщине – +22...+24 градуса.
Ветер будет разгоняться до 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве прогнозируют дожди, воздух прогреется до +18...+20 градусов.
Обратите внимание Часть улиц ушла под воду, деревья вырывало с корнями: в Хусте пронесся ураган – фото
Температура воздуха в городах Украины 8 октября:
Ужгород – +17...+19
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +17...+19
Винница – +17...+19
Одесса – +23...+25
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +17...+19
Суммы – +17...+19
Полтава – +19...+21
Днепр – +22...+24
Запорожье – +21...+23
Донецк – +21...+23
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +17...+19