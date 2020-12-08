Прогноз погоды на 9 декабря: мороз остается, но осадков не будет
Погода в Украине в среду, 9 декабря, будет в основном сухой и солнечной, правда, высока вероятность облаков. Однако в Одесской, Николаевской, Херсонской области и в Крыму, возможно, выпадет небольшой дождь или даже мокрый снег. Температура воздуха в среднем продержится на уровне -1...+1 градуса.
Какой будет погода 9 декабря: прогноз от Натальи Диденко
Как отметила синоптик, температура воздуха будет низкой – днем следует ожидать от 3 градусов мороза до 2 тепла. В то же время на юге температура поднимется до +4 градусов, а на Закарпатье и в Крыму – до +5... +9 градусов. Об этом Диденко написала в фейсбуке.
Обратите внимание Кирилловку накрывает многометровыми волнами, а в Бердянске обледенел берег: фото, видео
Что же насчет Киева, то в столице в среду также будет морозно и ветрено, но сухо. Днем столбики термометров опустятся до -4 градусов.
Диденко добавляет, что Украину 9 декабря накроет сильный ветер – он будет восточного и юго-восточного направлений.
Что говорят в Укргидрометцентре
Украинский гидрометцентр прогнозирует сухую погоду почти на всей территории Украины. Однако дожди являются вероятными на Одесчине, Херсонщине и в Крыму.
Холоднее всего 9 декабря будет на Киевщине – -2...-4 градуса. А теплее всего на Закарпатье и в Крыму, там столбики термометров поднимутся до 4...6 градусов выше нуля.
Скорость ветра составит 7–12 метров в секунду, он будет дуть в юго-восточном и восточном направлениях.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 9 декабря
Ужгород – +4... +6
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – 0...-2
Житомир – 0...-2
Винница – 0...-2
Одесса – +3... +5
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +4... +6
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – 0...-2
Чернигов – 0 ... -2
Сумы – 0...-2
Полтава – 0...-2
Днепр – -1...+1
Запорожье – -1...+1
Донецк – 0...-2
Луганск – 0...-2
Харьков – 0...-2
Киев – -2...-4
Советуем ознакомиться Снега и морозы: какой будет погода в декабре – прогноз синоптика
Погода в Украине в среду, 9 декабря / данные Укргидрометцентра
Поделиться новостью