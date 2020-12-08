Погода в Украине в среду, 9 декабря, будет в основном сухой и солнечной, правда, высока вероятность облаков. Однако в Одесской, Николаевской, Херсонской области и в Крыму, возможно, выпадет небольшой дождь или даже мокрый снег. Температура воздуха в среднем продержится на уровне -1...+1 градуса.

Какой будет погода 9 декабря: прогноз от Натальи Диденко

Как отметила синоптик, температура воздуха будет низкой – днем следует ожидать от 3 градусов мороза до 2 тепла. В то же время на юге температура поднимется до +4 градусов, а на Закарпатье и в Крыму – до +5... +9 градусов. Об этом Диденко написала в фейсбуке.

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Что же насчет Киева, то в столице в среду также будет морозно и ветрено, но сухо. Днем столбики термометров опустятся до -4 градусов.

Диденко добавляет, что Украину 9 декабря накроет сильный ветер – он будет восточного и юго-восточного направлений.

Что говорят в Укргидрометцентре

Украинский гидрометцентр прогнозирует сухую погоду почти на всей территории Украины. Однако дожди являются вероятными на Одесчине, Херсонщине и в Крыму.

Холоднее всего 9 декабря будет на Киевщине – -2...-4 градуса. А теплее всего на Закарпатье и в Крыму, там столбики термометров поднимутся до 4...6 градусов выше нуля.

Скорость ветра составит 7–12 метров в секунду, он будет дуть в юго-восточном и восточном направлениях.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 9 декабря

Ужгород – +4... +6

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – 0...-2

Житомир – 0...-2

Винница – 0...-2

Одесса – +3... +5

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +4... +6

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – 0...-2

Чернигов – 0 ... -2

Сумы – 0...-2

Полтава – 0...-2

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – 0...-2

Луганск – 0...-2

Харьков – 0...-2

Киев – -2...-4

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Погода в Украине в среду, 9 декабря / данные Укргидрометцентра